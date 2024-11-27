Путин прилетел в Казахстан

Официальная церемония встречи пройдёт в резиденции главы казахстанского государства Касым-Жомарта Токаева, в разных залах Акорды лидеры будут работать весь день. В частности, состоятся переговоры как в узком, так и в расширенном составах, пройдёт церемония подписания документов.