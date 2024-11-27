Путин прилетел в Казахстан
Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
Официальная церемония встречи пройдёт в резиденции главы казахстанского государства Касым-Жомарта Токаева, в разных залах Акорды лидеры будут работать весь день. В частности, состоятся переговоры как в узком, так и в расширенном составах, пройдёт церемония подписания документов.
28 ноября Путин продолжит работу в Астане на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.
Напомним, что глава российского государства посетит Казахстан 27 ноября. Данный визит несёт большое значение для продвижения многопланового партнёрства. Встречать Владимира Путина в Астане будет авиация с тематическим шоу, а также войска Армии Казахстана с торжественным маршем.