Путин пригласил Токаева на празднование 80-летия Победы в Москве

Президент России Владимир Путин написал статью для газеты «Казахстанская правда», в которой пригласил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в 2025 году.

Российский лидер отметил, что с нетерпением ждёт на празднике 9 мая 2025 года президента Токаева и других друзей из Казахстана.

«И в России, и в Казахстане помнят и свято чтут подвиг отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма. И мы, безусловно, должны делать всё, чтобы и будущие поколения помнили о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу», — отметил глава нашего государства.

Также Путин отметил, что сотрудничество Москвы и Астаны носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Государства выступают активными сторонниками евразийской экономической интеграции.

«Всё это позволяет выстраивать эффективное сотрудничество по самым разным отраслям экономики и приносит нашим странам ощутимую выгоду», — подчеркнул он.