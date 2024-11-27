Путин пригласил Токаева на празднование 80-летия Победы в Москве
Президент России Владимир Путин написал статью для газеты «Казахстанская правда», в которой пригласил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в 2025 году.
Российский лидер отметил, что с нетерпением ждёт на празднике 9 мая 2025 года президента Токаева и других друзей из Казахстана.
«И в России, и в Казахстане помнят и свято чтут подвиг отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма. И мы, безусловно, должны делать всё, чтобы и будущие поколения помнили о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу», — отметил глава нашего государства.
Также Путин отметил, что сотрудничество Москвы и Астаны носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Государства выступают активными сторонниками евразийской экономической интеграции.
«Всё это позволяет выстраивать эффективное сотрудничество по самым разным отраслям экономики и приносит нашим странам ощутимую выгоду», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Москва намерена пригласить на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году мировых лидеров. Речь идёт не только о главах стран СНГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 9 мая в российской столице будут рады всем, кто захочет приехать на празднование.
Life.ru