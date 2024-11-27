Путина с размахом готовятся встретить в столице Казахстана Астане
В Астане готовятся к приезду президента РФ Владимира Путина. Видеоролик с тренировкой войсковых подразделений публикует телеграм-канал «Кремль. Новости».
Подготовка к прилёту Путина в Астане. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
Авиация готовит тематическое шоу с изображением триколора на небе. Войска Армии Казахстана тренируют торжественный марш для встречи российского лидера.
Напомним, что глава российского государства посетит Казахстан 27 октября. Данный визит несёт большое значение для продвижения многопланового партнёрства.
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