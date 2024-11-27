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27 ноября, 11:32

Путина с размахом готовятся встретить в столице Казахстана Астане

В Астане готовятся к приезду президента РФ Владимира Путина. Видеоролик с тренировкой войсковых подразделений публикует телеграм-канал «Кремль. Новости».

Подготовка к прилёту Путина в Астане. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Авиация готовит тематическое шоу с изображением триколора на небе. Войска Армии Казахстана тренируют торжественный марш для встречи российского лидера.

Путин опубликует статью в ведущих СМИ в преддверии визита в Казахстан
Путин опубликует статью в ведущих СМИ в преддверии визита в Казахстан

Напомним, что глава российского государства посетит Казахстан 27 октября. Данный визит несёт большое значение для продвижения многопланового партнёрства.

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Life.ru

Николай Рюмин
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