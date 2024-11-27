Путин и Токаев участвуют в заседании XX Форума межрегионального сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в узком и расширенном составах принимают участие в пленарном заседании XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев участвуют в пленарном заседании XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«На связи с президентами – Уфа, где в этом году проходит форум. Тема 2024 года: «Реализация потенциала торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана – новые вызовы и возможности», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сегодня президент России прилетел в Казахстан. Встречали Владимира Путина в Астане авиация с тематическим шоу, а также войска Армии Казахстана с торжественным маршем. У трапа самолёта президента РФ поприветствовал казахстанский коллега, затем лидеры провели переговоры в узком составе и продолжили их в расширенном.
Life.ru