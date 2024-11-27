Путин и Токаев участвуют в заседании XX Форума межрегионального сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в узком и расширенном составах принимают участие в пленарном заседании XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев участвуют в пленарном заседании XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«На связи с президентами – Уфа, где в этом году проходит форум. Тема 2024 года: «Реализация потенциала торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана – новые вызовы и возможности», — говорится в сообщении.