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27 ноября, 14:44

Путин приятно удивился торжественному антуражу на встрече в Астане

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин отметил, что торжественный характер его встречи в Астане стал неожиданностью, так как обычно переговоры проходят в более формальной обстановке. Глава государства поблагодарил принимающая сторону за торжественность.

«Я хочу поблагодарить за такую торжественную встречу, мы с вами встречаемся регулярно, привыкли к рабочей обстановке, такой торжественный антураж необычен», — подчеркнул Путин и ещё раз поблагодарил своего коллегу Касым-Жомарта Токаева.

Напомним, что Путин прибыл в Казахстан 27 ноября. Данный визит несёт большое значение для продвижения многопланового партнёрства. Встречали Владимира Путина в столице Казахстана авиация с тематическим шоу, а также войска Армии Казахстана с торжественным маршем. Лидеры стран проведут за работой весь день, они проведут переговоры в узком кругу, а также в расширенных составах, и подпишут важные государственные документы.

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Полина Никифорова
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