Переговоры Путина и Токаева продолжились в расширенном составе

Переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева продолжились с участием членов делегаций. Путин пошутил, что в Астану прилетело пол-Правительства РФ.

«Казахстан — наш стратегический партнёр и действительно надёжный союзник. Вы ждёте от российской стороны, от российских партнёров определённых решений, есть такие же вопросы с нашей стороны», — обратился Путин к Токаеву.