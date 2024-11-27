Переговоры Путина и Токаева продолжились в расширенном составе
Путин и Токаев в Казахстане. Обложка © Life.ru
Переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева продолжились с участием членов делегаций. Путин пошутил, что в Астану прилетело пол-Правительства РФ.
«Казахстан — наш стратегический партнёр и действительно надёжный союзник. Вы ждёте от российской стороны, от российских партнёров определённых решений, есть такие же вопросы с нашей стороны», — обратился Путин к Токаеву.
Несмотря на все сложности, взаимоотношения только расширяются в области промышленности, финансов и безопасности, подчеркнул президент РФ. Сейчас сотрудничество достигло объёма в 30 миллиардов долларов.
Напомним, что глава Российского государства прилетел в Казахстан 27 ноября. Встречали Владимира Путина в Астане авиация с тематическим шоу, а также войска Армии Казахстана с торжественным маршем. У трапа самолёта президента РФ поприветствовал казахстанский коллега, затем лидеры провели переговоры в узком составе.