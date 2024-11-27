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27 ноября, 13:11

Токаев встретил Путина у трапа самолёта в аэропорту Астаны

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента РФ Владимира Путина в аэропорту Астану. Российский лидер прибыл в страну с государственным визитом.

Президент Казахстана Токаев встретил Владимира Путина в аэропорту Астаны. Видео © Видео /  Кремль. Новости

Официальная церемония встречи президента России прошла в резиденции главы Казахстана. Лидеры стран проведут за работой весь день. На повестке — переговоры в узком кругу, а также в расширенных составах, подписание важных государственных документов.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в резиденции президента Казахстана. Видео © Life.ru

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Напомним, что глава Российского государства прибыл в Казахстан 27 ноября. Данный визит несёт большое значение для продвижения многопланового партнёрства. Встречали Владимира Путина в Астане авиация с тематическим шоу, а также войска Армии Казахстана с торжественным маршем.

Мария Любицкая
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