Токаев встретил Путина у трапа самолёта в аэропорту Астаны

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента РФ Владимира Путина в аэропорту Астану. Российский лидер прибыл в страну с государственным визитом.

Официальная церемония встречи президента России прошла в резиденции главы Казахстана. Лидеры стран проведут за работой весь день. На повестке — переговоры в узком кругу, а также в расширенных составах, подписание важных государственных документов.