Путин и Токаев подписали Совместное заявление об углублении партнёрства
Переговоры делегации России во главе с Владимиром Путиным и делегации Казахстана во главе с Касым-Жомартом Токаевым. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали Совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка. Отмечается, что Москва и Астана будут тесно сотрудничать по линии спецслужб в целях борьбы с терроризмом. Также страны намерены расширить газовое сотрудничество.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Совместное заявление об углублении стратегического партнёрства России и Казахстана. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«Главы государств подтвердили неизменную приверженность положениям Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года, Декларации между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года, а также Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года», — указано в Совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Подчёркивается, что Россия и Казахстан продолжат поддерживать друг друга и вместе выступать против попыток подрыва внутриполитической стабильности. Кроме того, страны планируют укреплять внешнеполитическое взаимодействие. Всего в рамках государственного визита Путина в Казахстан было подписано 20 межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Их список опубликован на сайте администрации Президента России.
Напомним, сегодня глава Российского государства прилетел в Казахстан. Встречали Владимира Путина в Астане с размахом: авиация с тематическим шоу и войска Армии Казахстана с торжественным маршем. Президента РФ также поприветствовал казахстанский лидер у трапа самолёты. Переговоры президентов прошли с участием членов делегаций в узком и расширенном составах, после чего главы государств приняли участие в пленарном заседании ХХ форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.