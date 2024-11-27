Путин и Токаев подписали Совместное заявление об углублении партнёрства

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали Совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка. Отмечается, что Москва и Астана будут тесно сотрудничать по линии спецслужб в целях борьбы с терроризмом. Также страны намерены расширить газовое сотрудничество.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Совместное заявление об углублении стратегического партнёрства России и Казахстана. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Главы государств подтвердили неизменную приверженность положениям Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года, Декларации между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года, а также Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года», — указано в Совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.