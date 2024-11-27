Касым-Жомарт Токаев: На долю РФ приходится почти 20% внешней торговли Казахстана
Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что товарооборот между Россией и Казахстаном растёт — сейчас на долю РФ приходится почти 20% внешней торговли республики. Тем временем совокупный объём прямых российских инвестиций приблизился к $25 млрд, сообщил глава государства на пленарном заседании ХХ форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
«Товарооборот растёт, в прошлом году он достиг впечатляющих $27 млрд. При этом на долю России приходится почти 20% внешней торговли Казахстана», — поделился глава Казахстана.
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин прибыл в Казахстан. Государственный визит несёт большое значение для продвижения многопланового партнёрства. Встречали лидера РФ в Астане авиация с тематическим шоу с изображением триколора на небе, а также войска Армии Казахстана с торжественным маршем. Путина также поприветствовал Токаев, встретив его у трапа самолёта в аэропорту Астаны.