Касым-Жомарт Токаев: На долю РФ приходится почти 20% внешней торговли Казахстана

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что товарооборот между Россией и Казахстаном растёт — сейчас на долю РФ приходится почти 20% внешней торговли республики. Тем временем совокупный объём прямых российских инвестиций приблизился к $25 млрд, сообщил глава государства на пленарном заседании ХХ форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.