Эрдоган: Работа Турции над присоединением к БРИКС продолжается
Турция продолжает работать над присоединением страны к БРИКС и в скором будущем уведомит объединение о результатах своих усилий. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20, который проходит в Рио-де-Жанейро.
«Мы продолжаем работу по присоединению к БРИКС, после завершения этих работ сообщим об их результатах объединению», — сообщил глава Турции.
Ранее в западной прессе появились сообщения о том, что Реджеп Тайип Эрдоган планирует представить на саммите «Группы двадцати» собственную инициативу по заморозке конфликта на Украине по нынешней линии фронта. Авторы публикации пишут, что предложение предусматривает отказ Киева от вступления в НАТО на ближайшие десять лет, а так создание демилитаризованной зоны на востоке Донбасса.
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