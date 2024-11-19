Эрдоган: Работа Турции над присоединением к БРИКС продолжается

Турция продолжает работать над присоединением страны к БРИКС и в скором будущем уведомит объединение о результатах своих усилий. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20, который проходит в Рио-де-Жанейро.

«Мы продолжаем работу по присоединению к БРИКС, после завершения этих работ сообщим об их результатах объединению», — сообщил глава Турции.