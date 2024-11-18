Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали идею по заморозке конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © AP/TASS
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали предложение турецкого лидера о заморозке конфликта на Украине вдоль текущей линии фронта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 18 ноября.
«Нет, она не обсуждалась, и пока мы тоже обратили внимание на эти публикации, но пока не владеем никакими данными на этот счёт, мы не знаем, о чем может идти речь», — отметил представитель Кремля.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эрдоган планирует представить данную инициативу на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Турецкий лидер хочет, чтобы Владимир Зеленский забыл о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет. По задумке турецкого лидера, в восточной части Донбасса должна проходить демилитаризованная зона, на которой будут размещены «международные военные силы».