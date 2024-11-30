В Минэконразвития Челябинской области рассказали о сотрудничестве с Казахстаном
Экспорт в Челябинской области всегда превышал импорт. Пропорции сохранились даже в последние годы, несмотря на незначительное снижение объёмов. Об этом рассказал и.о. замглавы регионального Минэконразвития Дмитрий Глухарёв. Он добавил, что по импорту на первое место вышел Китай, которому уступил Казахстан.
По словам и.о. замминистра, Челябинская область традиционно экспортирует металл, хотя в регионе производится много товаров. Региональные власти активно поддерживают производителей в других секторах, таких как машиностроение и сельское хозяйство, которые увеличивают экспортные поставки.
Чиновник обратил внимание на перспективы ТЛК «Южноуральский» и отметил, что Челябинская область находится на перекрестке важнейших транспортных путей: «Север-Юг» и «Запад-Восток». Загруженность второго коридора, особенно в западных портах, открывает возможности для прямых перевозок в Китай через Казахстан, что значительно сократит логистические затраты.
«И здесь очень важно сотрудничать с Казахстаном, совместить проекты и железнодорожные реформы двух регионов», — добавил собеседник РИА «ФедералПресс».
Примечательно, что Россия развивает сотрудничество с Казахстаном не только на региональном, но и на государственном уровне. Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Астану с двухдневным государственным визитом. Вместе с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он поучаствовал в заседании XX Форума межрегионального сотрудничества, в рамках которого политики подписали Совместное заявление об углублении партнёрства. Позже Путин заявил, что хорошо оценивает итоги визита в Казахстан.
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