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28 ноября, 13:33

Владимир Путин заявил, что хорошо оценивает итоги визита в Казахстан

Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты своего визита в Казахстан, подчеркнув, что эта страна является надежным партнером и союзником для Москвы. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Астане.

«Хорошо», — отметил глава государства, отвечая на вопрос журналистов об итогах поездки.

Путин отметил, что Казахстан успешно развивается под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, демонстрируя стабильный и устойчивый рост.

«Социально-политическая обстановка в стране также стабильна, что имеет большое значение для экономического планирования и привлечения инвестиций», — указал российский лидер.

Появилось зрелищное видео встречи самолёта Путина в небе Казахстана
Появилось зрелищное видео встречи самолёта Путина в небе Казахстана

Ранее Путин заявил, что переговоры в Казахстане прошли успешно и выразил уверенность в том, что визит поспособствует дальнейшему развитию многопланового сотрудничества. Российский лидер добавил, что результаты переговоров являются удовлетворительными и нацелены на благо двух стран и народов.

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Life.ru

Марина Фещенко
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