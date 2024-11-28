Владимир Путин заявил, что хорошо оценивает итоги визита в Казахстан

Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты своего визита в Казахстан, подчеркнув, что эта страна является надежным партнером и союзником для Москвы. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Астане.

«Хорошо», — отметил глава государства, отвечая на вопрос журналистов об итогах поездки.

Путин отметил, что Казахстан успешно развивается под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, демонстрируя стабильный и устойчивый рост.

«Социально-политическая обстановка в стране также стабильна, что имеет большое значение для экономического планирования и привлечения инвестиций», — указал российский лидер.