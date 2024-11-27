«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 20:46

Путин подвёл итоги визита в Казахстан и наметил перспективы сотрудничества

Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан стал важным событием в укреплении двусторонних отношений. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому лидеру за приезд и отметил историческую значимость мероприятия.

Он отметил, что этот визит стал «поистине историческим событием», которое знаменует собой важную веху в развитии казахстанско-российских отношений. Токаев также подчеркнул важность продолжения взаимного сотрудничества между странами.

По завершении переговоров Путин также подчеркнул положительные итоги встречи. Он заявил, что переговоры прошли успешно и выразил уверенность в том, что визит поспособствует дальнейшему развитию многопланового сотрудничества. Российский лидер добавил, что результаты переговоров являются удовлетворительными и нацелены на благо двух стран и народов.

Появилось зрелищное видео встречи самолёта Путина в небе Казахстана
Появилось зрелищное видео встречи самолёта Путина в небе Казахстана

Напомним, сегодня Путин прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Позднее президент РФ и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе поучаствовали в заседании XX Форума межрегионального сотрудничества, в рамках которого подписали Совместное заявление об углублении партнёрства. На итоговой пресс-конференции лидеров стало известно, что Казахстану направлено приглашение для получения статуса государства-партнёра БРИКС.

Обложка ©

Павел Баранов / Life.ru

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Казахстан
  • Касым Жомарт Токаев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar