Путин подвёл итоги визита в Казахстан и наметил перспективы сотрудничества
Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан стал важным событием в укреплении двусторонних отношений. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому лидеру за приезд и отметил историческую значимость мероприятия.
Он отметил, что этот визит стал «поистине историческим событием», которое знаменует собой важную веху в развитии казахстанско-российских отношений. Токаев также подчеркнул важность продолжения взаимного сотрудничества между странами.
По завершении переговоров Путин также подчеркнул положительные итоги встречи. Он заявил, что переговоры прошли успешно и выразил уверенность в том, что визит поспособствует дальнейшему развитию многопланового сотрудничества. Российский лидер добавил, что результаты переговоров являются удовлетворительными и нацелены на благо двух стран и народов.
Напомним, сегодня Путин прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Позднее президент РФ и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе поучаствовали в заседании XX Форума межрегионального сотрудничества, в рамках которого подписали Совместное заявление об углублении партнёрства. На итоговой пресс-конференции лидеров стало известно, что Казахстану направлено приглашение для получения статуса государства-партнёра БРИКС.
Павел Баранов / Life.ru