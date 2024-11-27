Путин подвёл итоги визита в Казахстан и наметил перспективы сотрудничества

Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан стал важным событием в укреплении двусторонних отношений. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому лидеру за приезд и отметил историческую значимость мероприятия.

Он отметил, что этот визит стал «поистине историческим событием», которое знаменует собой важную веху в развитии казахстанско-российских отношений. Токаев также подчеркнул важность продолжения взаимного сотрудничества между странами.