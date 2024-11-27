«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 19:15

Появилось зрелищное видео встречи самолёта Путина в небе Казахстана

Появилось видео сопровождения самолёта Путина истребителями в небе Казахстана

Появилось видео встречи самолёта главы государства Владимира Путина в воздушном пространстве Казахстана. Кортеж главы государства в небе сопроводили истребители.

Кадры приветствия самолёта Путина в небе Казахстана. Видео © Telegram / Tengrinews.kz - Новости Казахстана

Напомним, что Казахстан с размахом встретил президента РФ Владимира Путина. Авиация подготовила тематическое шоу с изображением триколора на небе. А войска Армии Казахстана исполнили торжественный марш для встречи российского лидера.

Путин приятно удивился торжественному антуражу на встрече в Астане
Путин приятно удивился торжественному антуражу на встрече в Астане

Как писал Life.ru, сегодня Путин прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Позднее президент РФ и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе поучаствовали в заседании XX Форума межрегионального сотрудничества, в рамках которого подписали Совместное заявление об углублении партнёрства. На итоговой пресс-конференции лидеров стало известно, что Казахстану направлено приглашение для получения статуса государства-партнёра БРИКС.

Обложка ©

Telegram / Tengrinews.kz - Новости Казахстана

Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar