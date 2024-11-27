Появилось зрелищное видео встречи самолёта Путина в небе Казахстана
Появилось видео сопровождения самолёта Путина истребителями в небе Казахстана
Появилось видео встречи самолёта главы государства Владимира Путина в воздушном пространстве Казахстана. Кортеж главы государства в небе сопроводили истребители.
Кадры приветствия самолёта Путина в небе Казахстана. Видео © Telegram / Tengrinews.kz - Новости Казахстана
Напомним, что Казахстан с размахом встретил президента РФ Владимира Путина. Авиация подготовила тематическое шоу с изображением триколора на небе. А войска Армии Казахстана исполнили торжественный марш для встречи российского лидера.
Как писал Life.ru, сегодня Путин прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Позднее президент РФ и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе поучаствовали в заседании XX Форума межрегионального сотрудничества, в рамках которого подписали Совместное заявление об углублении партнёрства. На итоговой пресс-конференции лидеров стало известно, что Казахстану направлено приглашение для получения статуса государства-партнёра БРИКС.
Telegram / Tengrinews.kz - Новости Казахстана