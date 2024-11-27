Появилось зрелищное видео встречи самолёта Путина в небе Казахстана

Появилось видео встречи самолёта главы государства Владимира Путина в воздушном пространстве Казахстана. Кортеж главы государства в небе сопроводили истребители.

Напомним, что Казахстан с размахом встретил президента РФ Владимира Путина. Авиация подготовила тематическое шоу с изображением триколора на небе. А войска Армии Казахстана исполнили торжественный марш для встречи российского лидера.