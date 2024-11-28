Подарок с глубоким смыслом: Путин получил картину от казахстанской художницы

Во время официального визита Владимира Путина в Казахстан местная художница Асель Сабыржанкызы преподнесла ему подарок – картину под названием «Мост дружбы». На полотне изображены Кремль и Акорда, официальная резиденция главы Астаны. Об этом сообщает пресс-служба президента Токаева.

Художница из Казахстана подарила Путину картину «Мост дружбы». Фото © Telegram / Aqorda

Работа над произведением началась сразу после вылета Путина из Москвы. В холле резиденции установили мольберт, за которым Асель писала картину в режиме реального времени. Художница рассказала, что планировала завершить её к моменту окончания визита.

По информации пресс-службы, картина олицетворяет крепкие связи народов. Асель предложила двум лидерам сделать по одному мазку, добавив их личное участие. По завершении переговоров президента РФ торжественно проводили в аэропорту.