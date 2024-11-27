«Красивое»: Политолог объяснил, с чем связан пышный приём Путина в Казахстане

Пышный приём, оказанный президенту РФ Владимиру Путину по прибытии в Казахстан с официальным визитом, ярко демонстрирует традиционную любовь к пестроте и богатству в культуре Центральной Азии. Об этом в разговоре с Life.ru политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

«Красивое», как сейчас модно говорить у молодежи. На мой взгляд, это просто хорошо, действительно срежиссированное мероприятие. Подобного рода пышные приёмы характерны в целом для культуры Центральной Азии, где очень важна внешняя сторона, демонстрация богатства, некоторая пёстрость, с чем во многом связана в местной традиции пиры (тои), которые проводят часто по различным торжественным и не очень случаям», — пояснил он.