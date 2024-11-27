«Красивое»: Политолог объяснил, с чем связан пышный приём Путина в Казахстане
Политолог Мендкович: Пышный приём Путина в Астане обусловлен местной культурой
Пышный приём, оказанный президенту РФ Владимиру Путину по прибытии в Казахстан с официальным визитом, ярко демонстрирует традиционную любовь к пестроте и богатству в культуре Центральной Азии. Об этом в разговоре с Life.ru политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
«Красивое», как сейчас модно говорить у молодежи. На мой взгляд, это просто хорошо, действительно срежиссированное мероприятие. Подобного рода пышные приёмы характерны в целом для культуры Центральной Азии, где очень важна внешняя сторона, демонстрация богатства, некоторая пёстрость, с чем во многом связана в местной традиции пиры (тои), которые проводят часто по различным торжественным и не очень случаям», — пояснил он.
Привлекающая внимание голубая дорожка, как объяснил политолог, является неотъемлемой частью национальной казахской символики. Голубой цвет нередко фигурирует в убранствах данной страны. Поэтому это можно расценивать исключительно как попытку сделать картинку, визуальную часть чуть более оригинальной. Также Мендкович отметил, что пролёт самолётов с триколором — не оригинальная задумка. Ранее подобным образом уже встречали российского лидера в ОАЭ.
Напомним, Путин сегодня прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Президент РФ и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры, а также поучаствовали в заседании XX Форума межрегионального сотрудничества, в рамках которого подписали Совместное заявление об углублении партнёрства.
Life.ru