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27 ноября, 20:10

«Красивое»: Политолог объяснил, с чем связан пышный приём Путина в Казахстане

Политолог Мендкович: Пышный приём Путина в Астане обусловлен местной культурой

Пышный приём, оказанный президенту РФ Владимиру Путину по прибытии в Казахстан с официальным визитом, ярко демонстрирует традиционную любовь к пестроте и богатству в культуре Центральной Азии. Об этом в разговоре с Life.ru политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

«Красивое», как сейчас модно говорить у молодежи. На мой взгляд, это просто хорошо, действительно срежиссированное мероприятие. Подобного рода пышные приёмы характерны в целом для культуры Центральной Азии, где очень важна внешняя сторона, демонстрация богатства, некоторая пёстрость, с чем во многом связана в местной традиции пиры (тои), которые проводят часто по различным торжественным и не очень случаям», — пояснил он.

Появилось зрелищное видео встречи самолёта Путина в небе Казахстана
Появилось зрелищное видео встречи самолёта Путина в небе Казахстана

Привлекающая внимание голубая дорожка, как объяснил политолог, является неотъемлемой частью национальной казахской символики. Голубой цвет нередко фигурирует в убранствах данной страны. Поэтому это можно расценивать исключительно как попытку сделать картинку, визуальную часть чуть более оригинальной. Также Мендкович отметил, что пролёт самолётов с триколором — не оригинальная задумка. Ранее подобным образом уже встречали российского лидера в ОАЭ.

Напомним, Путин сегодня прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Президент РФ и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры, а также поучаствовали в заседании XX Форума межрегионального сотрудничества, в рамках которого подписали Совместное заявление об углублении партнёрства.

Путин приятно удивился торжественному антуражу на встрече в Астане
Путин приятно удивился торжественному антуражу на встрече в Астане
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Life.ru

Ольга Годуненко
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