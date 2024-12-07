Два недруга отвели от России 15-й пакет санкций ЕС

Латвия и Литва, которые входят в список недружественных России государств, помешали Евросоюзу одобрить 15-ый пакет антироссийских санкций. Им не понравилось желание европейцев протащить в документ прежнее положение, которое уже два года позволяет компаниям из ЕС делать вид о завершении своей деятельности в РФ, но при этом продолжать импорт и экспорт продукции. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Изначально этот пункт был принят в 2022 году и помогал европейским юрлицам, которые не могли быстро прекратить свою работу в РФ, делать это постепенно и медленно. Однако всё вылилось в то, что компании Евросоюза попросту сознательно затягивали уход с российского рынка, не желая терять прибыль. Такое исключение из санкционных правил продлевалось Евросоюзом трижды.

Ряд стран, в том числе Германия и Франция, наотрез отказались что-то менять в этом положении. Однако это вызвало возмущение Литвы и Латвии, им пообещали «учесть их просьбу». Обсуждение Евросоюзом нового пакета санкций пока продолжается.