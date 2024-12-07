Сийярто: Обход антироссийских санкций превратился в общеевропейский вид спорта

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что политика Запада в отношении России не привела к успеху и нуждается в пересмотре. Выступая в университете Ньиредьхазы, он отметил, что обход антироссийских санкций превратился в общеевропейский вид спорта.