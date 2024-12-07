Сийярто: Обход антироссийских санкций превратился в общеевропейский вид спорта
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что политика Запада в отношении России не привела к успеху и нуждается в пересмотре. Выступая в университете Ньиредьхазы, он отметил, что обход антироссийских санкций превратился в общеевропейский вид спорта.
«Карательные меры наносят наибольший вред европейской экономике, а уклонение от них стало общеевропейским видом спорта», — сказал Сийярто.
Дипломат добавил, что поставки оружия Украине и введение ограничений не приближают мир, поэтому Европе следует менять стратегию.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина сделала неверный выбор, когда весной 2022 года, под влиянием англосаксов, отказалась от заключения мирного договора с Россией. Также венгерский премьер охарактеризовал предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о снижении возраста мобилизации на Украине как «бесстыдное». Напомним, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли уже около 500 тысяч военных, однако США выносят Украине требование снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Подобное решение Белый дом назвал «чистой математикой».
Х / Daractenus