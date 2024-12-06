Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина сделала неверный выбор, когда весной 2022 года, под влиянием англосаксов, отказалась от заключения мирного договора с Россией.

«На мой взгляд, украинцы поставили не на ту лошадь, выбрали неправильную стратегию в апреле 2022 года, когда у них была возможность договориться о мире или прекращении огня с Россией. Они не воспользовались этим шансом из-за давления англосаксов», — отметил Орбан в эфире радио Kossuth.