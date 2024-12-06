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6 декабря, 09:20

Украина «поставила не на ту лошадь», заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Орбан считает, что Украина «поставила не на ту лошадь»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина сделала неверный выбор, когда весной 2022 года, под влиянием англосаксов, отказалась от заключения мирного договора с Россией.

«На мой взгляд, украинцы поставили не на ту лошадь, выбрали неправильную стратегию в апреле 2022 года, когда у них была возможность договориться о мире или прекращении огня с Россией. Они не воспользовались этим шансом из-за давления англосаксов», — отметил Орбан в эфире радио Kossuth.

Также венгерский премьер охарактеризовал предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о снижении возраста мобилизации на Украине как «бесстыдное».

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Напомним, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли уже около 500 тысяч военных, однако США выносят Украине требование снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Подобное решение Белый дом назвал «чистой математикой».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Марина Фещенко
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