Дело в деньгах. Вскрылась ужасная правда о брошенных командованием телах украинцев
Журналист Боуз: Командование ВСУ специально бросает тела своих солдат
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х утверждает, что командование Вооруженных сил Украины намеренно оставляет тела погибших солдат на фронте, чтобы незаконно присваивать денежные компенсации.
«Десятки тысяч мёртвых украинцев остаются на поле боя. Киев предпочитает не забирать их, так как это позволяет коррумпированным командирам продолжать получать компенсации, не выплачивая их семьям погибших», — пишет Боуз.
Life.ru уже сообщал, что украинские военные всё чаще выбирают сложить оружие и сдаться без боя, нежели погибнуть. С начала специальной военной операции ВСУ потеряли около 500 тысяч военных. Тем временем США выносят Украине требование снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Подобное решение Белый дом назвал «чистой математикой».
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