Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х утверждает, что командование Вооруженных сил Украины намеренно оставляет тела погибших солдат на фронте, чтобы незаконно присваивать денежные компенсации.

«Десятки тысяч мёртвых украинцев остаются на поле боя. Киев предпочитает не забирать их, так как это позволяет коррумпированным командирам продолжать получать компенсации, не выплачивая их семьям погибших», — пишет Боуз.