Бербок попыталась блеснуть знаниями в споре с Лавровым, но позорно села в лужу

Глава немецкого МИД Анналена Бербок во время заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран ОБСЕ попыталась блеснуть знаниями, выступив с критикой позиции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Украине. В итоге она почти в два раза ошиблась, называя количество европейского населения.

«Вы можете обманывать себя, но вы не можете обмануть весь мир. Не 1,3 миллиарда людей на европейском континенте. Вы можете обмануть себя, но вы не можете обмануть нас, 1,3 миллиарда людей в Европе», — заявила Бербок.

По информации ООН, в Европе живёт около 750 миллионов человек. МИД ФРГ, осознавший прокол Бербок, поспешил скорректировать её слова, исправив в них Европу на «регион ОБСЕ».

Судя по заявлениям самой Анналены Бербок, не так уж сложно в Германии быть главой Министерства иностранных дел. Ранее немецкий дипломат заявила об обстреле немецкого вертолёта сигнальными ракетами с российского судна, понадеявшись, что ей просто поверят на слово. Она не смогла привести никаких деталей произошедшего.