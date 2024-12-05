Глава МИД РФ Сергей Лавров на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что не осталось сфер, где Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе могла бы быть как-то полезна в рамках своих задач.

«Не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль в поиске ответов на прямые вопросы в рамках своего круга ведения», — сообщил Лавров.

Кроме того, министр отметил, что западные страны, председательство, генсекретарь и все институты ОБСЕ «хранят гробовое молчание», взирая на действия нацистского киевского режима. По его словам, те, кто по любому случаю тревожится о правах человека, спокойно наблюдают, как с 2017 года на Украине истребляют русский язык в образовании, СМИ, культуре и искусстве.