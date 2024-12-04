«Козни западной гидры»: Захарова отреагировала на аннулирование её мальтийской визы

В пространстве ОБСЕ не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала аннулирование её визы на Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Она отметила, что «западная гидра не раз устраивала козни российским дипломатам».

«Раньше говорили о «трёх корзинах» ОБСЕ, в рамках которых определялись базовые принципы сотрудничества и взаимодействия на пространстве Организации. Теперь же не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов — беспринципность. В эти самые «корзины» ОБСЕ теперь и выбрасывает собственные решения», — написала Захарова в телеграм-канале.

Дипломат также напомнила, как в прошлом году София запретила ей пролетать над Болгарией в самолёте российской делегации, который направлялся на СМИД ОБСЕ в Македонии. Вместе с тем Зазхарова призналась, что в глубине души даже рада, что не смогла попасть на заседание СМИД ОБСЕ. По её словам, освободившееся время она потратит на концерт в Кремлёвском Дворце, где выступит детский коллектив с песней «Рождество. В добрый час!». Композиция была создана совместно с белорусскими друзьями. Музыку написал Леонид Ширин, а вот текст — сама Захарова.