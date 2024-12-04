Мальта «в силу независящих обстоятельств» аннулировала Захаровой визу

Мальта аннулировала визу официальному представителю МИД России Марии Захаровой, выданную для участия в завтрашнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Мальтийское председательство заявило, что было вынуждено сделать это «в силу не зависящих от них обстоятельств». Стоит отметить, что об аннулировании визы Захарова узнала перед вылетом российской делегации на Мальту.

«Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной мальтийским председательством визы официальному представителю МИД РФ М. В. Захаровой», — сообщили в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что «проблеме невыдачи виз членам российской делегации на различные мероприятия в системе ОБСЕ» будет уделено «особое внимание» в выступлении российской стороны на СМИД ОБСЕ. Сама Захарова, к слову, ситуацию пока не комментировала.