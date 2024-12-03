В Австралии запретили дипломатам провозить домашнюю прислугу

Правительство Австралии решило ввести запрет на ввоз иностранных домашних работников для дипломатических миссий. Это решение стало реакцией на многочисленные случаи эксплуатации, выявленные в ходе расследования эксперта ООН Томоя Обокаты. Он сообщил о серьёзных нарушениях трудовых прав, которые получили резонанс в федеральных судах страны. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперт подчеркнул, что работники, приглашённые дипломатами для выполнения домашних обязанностей, часто оказываются в ситуации, где их права грубо нарушаются. Под «рабскими условиями» понимаются не только недоплата за труд, но и насилие, лишение свободы и жёсткие ограничения на передвижение.

По словам Обокаты, он получил множество свидетельств от жертв, сообщающих о том, что, будучи в Австралии, они сталкиваются с различными видами эксплуатации. Одной из самых распространённых проблем является полная зависимость от работодателей, что затрудняет возможность этих людей заявить о нарушениях или уйти с работы.

«По моей информации, правительство Австралии приняло решение ограничить выдачу виз для иностранных домашних работников и теперь предоставляет их только ограниченному кругу людей, чтобы избежать дальнейших случаев эксплуатации», — заявил Обоката. Это решение, по его мнению, должно помочь минимизировать масштабы проблемы и исключить возможность злоупотреблений со стороны дипломатов.

Одним из самых громких случаев эксплуатации стала история Симе Шергилл, которая работала на индийского дипломата, верховного комиссара Навдипа Сури Сингха. По словам женщины, она трудилась семь дней в неделю без выходных, а её паспорт был конфискован работодателем. В суде Шергилл добилась компенсации в размере 189 тысяч долларов США за невыплаченную зарплату, однако деньги женщине так и не передали.

Этот случай стал ярким примером того, как дипломатический иммунитет может быть использован для уклонения от ответственности за нарушение трудовых прав, что особенно болезненно для тех, кто не имеет возможности самостоятельно защитить свои интересы.