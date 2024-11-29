Первая страна в мире запретила подросткам сидеть в соцсетях

Австралия первой в мире приняла законопроект, запрещающий подросткам, не достигшим 16 лет, пользоваться социальными сетями. Решение вызвало волну споров по всей стране, сообщает Reuters.

Предполагается, что за нарушение запрета соцсети будут крупно штрафовать (до 49,5 миллиона австралийских долларов, что примерно равно 3,5 миллиарда рублей), однако если сами подростки обойдут ограничение, наказания для них не предусмотрено. Пробное введение запрета запланировано на январь, а полностью закон вступит в силу только через год.

Агентство также напомнило, что ранее похожие меры предпринимались в США и Франции. Однако там доступ несовершеннолетних к социальным сетям регулируется родителями или опекунами.