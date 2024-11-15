Отвлекают от секций и развития: В России предложили запретить соцсети до 14 лет
Омбудсмен Волынец предложила запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями
Сегодня социальные сети представляют опасность до подрастающего поколения, поэтому следует запретить пользование ими детям до 14 лет. А подростки до 18 лет перед входом в Интернет должны получать согласие родителей. С подобной инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Собеседница радио «Комсомольская правда» объяснила причину запрета и подчеркнула, что уже направила в Госдуму РФ соответствующее обращение. Эксперт полагает, что дети должны ходить в различные кружки и секции, чтобы у них не оставалось времени на соцсети.
«В соцсетях и вовлечение в преступную деятельность, в терроризм, травля и зависимость детей от этих соцсетей. Не будем забывать, что уход в виртуальную реальность мешает социализации наших детей. Нам нужно максимально переводить детей в офлайн», — заявила Волынец.
Тем не менее, запретить соцсети детям до 14 лет нельзя по техническим причинам, подчеркнула ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Подобные заявления она посчитала популизмом. Кстати, ранее подростки рассказали, что их достало в поведении родителей. Как оказалось, чаще всего дети жалуются на постоянные разговоры о школе, бытовые требования и семейные ссоры в присутствии наследников.