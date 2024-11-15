Отвлекают от секций и развития: В России предложили запретить соцсети до 14 лет

Сегодня социальные сети представляют опасность до подрастающего поколения, поэтому следует запретить пользование ими детям до 14 лет. А подростки до 18 лет перед входом в Интернет должны получать согласие родителей. С подобной инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Собеседница радио «Комсомольская правда» объяснила причину запрета и подчеркнула, что уже направила в Госдуму РФ соответствующее обращение. Эксперт полагает, что дети должны ходить в различные кружки и секции, чтобы у них не оставалось времени на соцсети.