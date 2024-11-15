Школа, уборка и семейные ссоры: Подростки рассказали, что их достало в поведении родителей

Родители обсуждают только учёбу, ставят высокие требования по домашним делам и устраивают разборки при детях. Именно эти три проблемы в общении со старшими выделяют подростки, подчеркнула психолог Маргарита Алексеева, беседуя с РИА «ФедералПресс» о самых распространённых жалобах во время консультаций со специалистом.

Психолог отметила, что учёба является важной составляющей жизни подростков, однако им нужно общение на разные темы. Родителям стоит снизить уровень тревожности по поводу оценок, экзаменов и поступлений, так как постоянные переживания негативно влияют не только на их здоровье, но и на отношения с наследниками.

Кроме того, родителям не следует перегружать детей своими проблемами и размышлениями о жизни, работе и целях, уверена эксперт. Она рекомендовала рассмотреть возможность повышения квалификации или получения нового образования, что может служить хорошим примером для детей и поддержать их в учёбе.

Людям не нравится заниматься уборкой, но всем хочется, чтобы в доме был порядок. Подростки часто жалуются на форму требований родителей к бытовым заботам. Алексеева считает, что такой подход может разрушить отношения в семье. По её словам, необходимо выработать общее соглашение по вопросам порядка, распределив домашние обязанности.

По поводу семейных ссор при детях следует помнить, что конфликты — естественная часть жизни, поэтому важно, как они решаются: существует ли диалог или же это перерастает в скандал. Психолог уверена, что если родители устраивают громкие разборки, обвиняя и оскорбляя друг друга, то это подрывает доверие ребёнка к тем жизненным опорам, которые он считает основными. Если два самых важных человека в его жизни конфликтуют, то где ему искать поддержку?

«Ещё хуже, когда детям предлагают занять сторону одного из родителей. Это самый действенный способ поселить в психику ребёнка конфликт, который будет всю жизнь на него влиять», — заключила специалист.