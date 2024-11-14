«За дело или просто так?» Россиянам объяснили, как правильно хвалить детей

Чтобы сформировать у ребёнка привычку анализировать свои действия и замечать даже маленькие победы, родителям следует разнообразить речь. Каждый день следует спрашивать не просто: «Как дела в школе?» Нужно интересоваться, каких успехов удалось достичь или что стало лучше получаться. Таким советом поделилась клинический психолог Маргарита Алексеева в беседе с РИА «ФедералПресс».

Эксперт назвала большой ошибкой мам и пап замечать только что-то глобальное. Когда таких достижений нет (ведь они не случаются каждый день), наступает разочарование. Поэтому родителям следует хвалить ребёнка даже за мелочи. Кроме того, специалист предложила попробовать давать обратную связь по формуле: «Мне так нравится, как ты рисуешь!», «Мне так нравится, как ты ловко решаешь задачки!» и т.д. Здесь и даётся оценка — «мне нравится», и сам факт, что вы заметили старания.

«Для ребёнка очень важно получать от значимых для него взрослых похвалу, внимание и поддержку. Настолько важно, что это оказывает влияние в дальнейшем на жизнь взрослого уже человека. На его уверенность в себе, на способность принимать решения и делать важный жизненный выбор», — говорит психолог.