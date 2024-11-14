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14 ноября, 18:40

«За дело или просто так?» Россиянам объяснили, как правильно хвалить детей

Психолог Алексеева: Похвала родителей учит ребёнка анализировать свои действия

Чтобы сформировать у ребёнка привычку анализировать свои действия и замечать даже маленькие победы, родителям следует разнообразить речь. Каждый день следует спрашивать не просто: «Как дела в школе?» Нужно интересоваться, каких успехов удалось достичь или что стало лучше получаться. Таким советом поделилась клинический психолог Маргарита Алексеева в беседе с РИА «ФедералПресс».

Эксперт назвала большой ошибкой мам и пап замечать только что-то глобальное. Когда таких достижений нет (ведь они не случаются каждый день), наступает разочарование. Поэтому родителям следует хвалить ребёнка даже за мелочи. Кроме того, специалист предложила попробовать давать обратную связь по формуле: «Мне так нравится, как ты рисуешь!», «Мне так нравится, как ты ловко решаешь задачки!» и т.д. Здесь и даётся оценка — «мне нравится», и сам факт, что вы заметили старания.

«Для ребёнка очень важно получать от значимых для него взрослых похвалу, внимание и поддержку. Настолько важно, что это оказывает влияние в дальнейшем на жизнь взрослого уже человека. На его уверенность в себе, на способность принимать решения и делать важный жизненный выбор», — говорит психолог.

Психолог рассказала, как связаны неудачи в личной жизни с детством
Психолог рассказала, как связаны неудачи в личной жизни с детством

Ранее психолог рассказала об ошибках родителей, которые приводят к постоянным ссорам детей. В первую очередь надо выделить каждому отдельный уголок, чтобы было где уединиться. Кроме того, детей нельзя сравнивать или перекладывать ответственность за младших на старших. И самое главное — нужно уметь сопереживать своим детям, не обесценивая их проблемы, а, наоборот, поощряя их за хорошие поступки.

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freepik / pressfoto

Алёна Зиновьева
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