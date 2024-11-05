Мизулина: Запретить соцсети детям до 14 лет нельзя по техническим причинам

Нельзя предлагать запреты, которые невозможно реализовать на практике, так как это популизм. Так данные об идее запретить социальные сетей для детей до 14 лет прокомментировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале.

«Технически идея на данный момент нереализуема. На то есть целый ряд причин. Первая — как минимум половина площадок иностранные, которые и так не выполняют требования закона. Если их нагрузить новыми обязанностями, вряд ли будут исполнять», — говорит Мизулина.

Она добавила, что невозможно установить, кто использует гаджет: мать, отец или ребёнок. Мизулина отметила, что дети часто могут выходить в интернет с телефона родственника.