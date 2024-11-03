Против токсикомании: В России могут запретить продажу газа детям, сообщил Володин

Нижняя палата парламента в скором времени начнёт обсуждение законопроекта, согласно которому продажа несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих газ, будет расцениваться как административное нарушение. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

«Серьёзное административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий — прибыль от реализации газосодержащей продукции вряд ли покроет предлагаемые суммы штрафов», — пишет председатель.

Чиновник раскрыл размер предполагаемых штрафов: Для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 300 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 600 тыс. рублей.

Корректировке подлежит статья 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Правительство РФ уже поддержало инициативу. По словам Володина, с 2016 года в нашей стране от токсикомании погибло 800 несовершеннолетних. Более того, часто такие товары используются в «опасных играх».

«Важно спасти и защитить детей от всего этого», — добавил спикер ГД.