В популярных средствах от прыщей нашли вызывающий обмороки яд

Продажу средств от акне Proactiv и Clearasil планируют приостановить из-за появления данных о наличии в них бензола – опасного вещества, вызывающего сонливость, головокружение, учащённое сердцебиение, головную боль, дрожь в руках и обмороки. Американский сенатор Ричард Блюменталь уже обратился в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), передаёт Bloomberg.

Перекись бензола в продукции Clearasil, Proactiv, Target Up & Up, Taro, Clinique, Walgreens и других брендах нашли ещё в марте в лаборатории Valisure. Там протестировали 66 кремов, лосьонов, гелей и средств для умывания. Американский регулятор допускает содержание бензола в объёме до двух частей на миллион, но в данных средствах было найдено значительно превышенное количество.

Блюменталь попросил «незамедлительно принять меры для устранения этих тревожных результатов и предотвращения проблем со здоровьем в будущем».

«Я думаю, что тесты, доказательства и факты на данный момент указывают на необходимость отзыва. Я хочу услышать от FDA, почему они не отзывают эти продукты, учитывая риск», — заявил сенатор.

После появления данных от лабораторий о бензоле, американское общество борьбы с акне и розацеа порекомендовало покупателям хранить средства для борьбы с прыщами при пониженных температурах.