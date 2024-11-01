В популярных средствах от прыщей нашли вызывающий обмороки яд
Сенатор Блюменталь требуют запретить кремы Proactiv и Clearasil из-за бензола
Продажу средств от акне Proactiv и Clearasil планируют приостановить из-за появления данных о наличии в них бензола – опасного вещества, вызывающего сонливость, головокружение, учащённое сердцебиение, головную боль, дрожь в руках и обмороки. Американский сенатор Ричард Блюменталь уже обратился в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), передаёт Bloomberg.
Перекись бензола в продукции Clearasil, Proactiv, Target Up & Up, Taro, Clinique, Walgreens и других брендах нашли ещё в марте в лаборатории Valisure. Там протестировали 66 кремов, лосьонов, гелей и средств для умывания. Американский регулятор допускает содержание бензола в объёме до двух частей на миллион, но в данных средствах было найдено значительно превышенное количество.
Блюменталь попросил «незамедлительно принять меры для устранения этих тревожных результатов и предотвращения проблем со здоровьем в будущем».
«Я думаю, что тесты, доказательства и факты на данный момент указывают на необходимость отзыва. Я хочу услышать от FDA, почему они не отзывают эти продукты, учитывая риск», — заявил сенатор.
После появления данных от лабораторий о бензоле, американское общество борьбы с акне и розацеа порекомендовало покупателям хранить средства для борьбы с прыщами при пониженных температурах.
Ранее бензол также был обнаружен в популярных газировках и соусах. Также часто это высокотоксичное канцерогенное вещество можно найти в джемах, соках, энергетических напитках, а также в консервированных и копчёных продуктах. Бензол способен оказать на организм ряд неприятных эффектов. Например, человек может почувствовать ослабление нервной и иммунной систем.
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