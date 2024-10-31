Забыть и никогда не вспоминать: В Совфеде призвали предать Хэллоуин забвению

В российских школах и вузах предложили запретить празднование Хэллоуина. С такой инициативой выступила сенатор Наталия Косихина.

«Нам необходимо сделать всё для того, чтобы этот праздник [Хэллоуин] по западным лекалам был просто забыт нашим обществом и никогда не вспоминался. Для этого нам важно способствовать не только снижению упоминания этого явления в СМИ, рекламе, на прилавках магазинов, но и ввести ограничение на его празднование в образовательных школьных учреждениях и университетах», — цитирует её РИА «Новости».

По мнению собеседницы агентства, вместо того, чтобы справлять Хэллоуин, педагоги могли бы провести с учениками и студентами разговоры о русских традициях и ценностях. Она считает, что таким образом западный праздник можно будет предать забвению в самые краткие сроки даже в обиходе.

Дискуссия о позволительности публичного празднования Хэллоуина в России идёт уже достаточно давно, напомнила Косихина. Мнения на этот счёт разнятся: кто-то убеждён, что в маскараде с тематикой злых духов нет ничего дурного, кто-то решительно против подобных гуляний, а другие считают, что Хэллоуин нуждается в «импортозамещении». Сама сенатор полагает, что поклоняться «тёмным силам» нельзя, даже если это понарошку, но тотальный запрет праздника не приведёт ни к чему хорошему, а лишь повысит интерес к нему среди детей.