Россияне могут променять Хэллоуин на Велесову ночь и затусить в клубах в стиле древних славян

В России граждане всё чаще отказываются от празднования набившего оскомину Хэллоуина, а клубы и развлекательные центры приглашают на вечеринки в честь древнеславянского праздника Велесовой ночи. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Хэллоуин отмечается 31 октября, однако большинство россиян предпочли не присоединяться к сатанинскому шабашу и остаться на светлой стороне. Новой тенденцией «отмены» западных традиций тут же воспользовались маркетологи. Так, клубы предлагают отмечать исконно русские праздники. Велесова ночь — древнеславянский праздник, который проходит с 31 октября по 1 ноября. Считается, что бог Велес после полуночи открывает врата между мирами, позволяя душам умерших навестить своих живых родственников.

Где-то креативные пространства предлагают молодёжные тусовки, а где-то зовут на серьёзные исторические реконструкции. Кроме заведений Велесову ночь подхватили и в некоторых детских учреждениях. Например, её отпраздновали в Химико-технологическом лицее №3 в Менделеевске и в детсаду «Салават купере», — всё это в Татарстане, а также в городе Волжском Волгоградской области.