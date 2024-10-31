Россияне могут променять Хэллоуин на Велесову ночь и затусить в клубах в стиле древних славян
В России клубы предлагают отмечать Велесову ночь вместо Хэллоуина
Велес. Фото © «Шедеврум»
В России граждане всё чаще отказываются от празднования набившего оскомину Хэллоуина, а клубы и развлекательные центры приглашают на вечеринки в честь древнеславянского праздника Велесовой ночи. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.
Хэллоуин отмечается 31 октября, однако большинство россиян предпочли не присоединяться к сатанинскому шабашу и остаться на светлой стороне. Новой тенденцией «отмены» западных традиций тут же воспользовались маркетологи. Так, клубы предлагают отмечать исконно русские праздники. Велесова ночь — древнеславянский праздник, который проходит с 31 октября по 1 ноября. Считается, что бог Велес после полуночи открывает врата между мирами, позволяя душам умерших навестить своих живых родственников.
Где-то креативные пространства предлагают молодёжные тусовки, а где-то зовут на серьёзные исторические реконструкции. Кроме заведений Велесову ночь подхватили и в некоторых детских учреждениях. Например, её отпраздновали в Химико-технологическом лицее №3 в Менделеевске и в детсаду «Салават купере», — всё это в Татарстане, а также в городе Волжском Волгоградской области.
Россиянам также напомнили, что Велесова ночь больше относится к языческой культуре и не связана с религией. Велес считался богом скота, мудрости и магии. Согласно славянским преданиям, он охраняет границу между мирами живых и мёртвых. В эту ночь гадают и проводят магические обряды, а также вспоминают усопших. На праздничный стол было принято ставить свечи, чтобы умершие нашли дорогу «домой», и развешивать по стенам ветки рябины как оберег от злых духов, которые тоже могут слететься на тёплый огонь свечи.
Ранее победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин заявил, что у России есть культурно-исторические основы для замены западного Хэллоуина на традиционный — это забытый праздник, именуемый Ночью предков. А в РПЦ напомнили, что Хэллоуин никак не связан с религией и больше относится к сатанизму. Там призвали прихожан не присоединяться к подобным тематическим вечеринкам.