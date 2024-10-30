Колдун из «Битвы экстрасенсов» предложил отмечать Ночь предков вместо Хэллоуина

У России есть культурно-исторические основы для замены западного Хэллоуина на традиционный, но забытый праздник, именуемый Ночью предков. Об этом рассказал победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин на пресс-конференции в НСН, посвящённый празднику 31 октября.

Победитель «Битвы экстрасенсов» Максим Левин предложил замену Хэллоуину. Видео © Life.ru

По словам Левина, много лет назад на наших землях именно эта ночь — с 31 октября на 1 ноября считалась особенной, а в Белоруссии до сих пор отмечают и придают огромное значение, значение недели под названием Дзяды. А 2 ноября называют Осенние Деды – это день поминания предков.

«Был такой писатель, вы помните, Адам Мицкевич, у него есть целая поэма «Дзяды», посвященная то, что народ на этих землях уделял особое внимание обращению к своему роду, производилось некое подведение итогов года с благодарностью к предкам. Всё это пересекалось, в том числе с христианской традицией», — поведал мистик.

Какого-то основания для строгого запрета Хэллоуина, так полюбившегося молодёжи, Левин не видит — тем более, что чаще всего это повод нарядиться и весело провести время. Тем не менее, победитель «Битвы экстрасенсов» призывает наполнить этот праздник более традиционными славянскими символами и смыслами.