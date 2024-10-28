В РПЦ рассказали, как верующим реагировать, если друзья или коллеги решили отметить Хэллоуин

31 октября, в канун Дня всех святых, отмечается Хэллоуин. Многие россияне присоединяются к празднованию, наряжаясь в костюмы нечисти или киногероев. Однако не всем такое по вкусу. Как реагировать верующим, если коллеги решили отпраздновать Хэллоуин прямо на рабочем месте, Life.ru рассказал иерей, советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, настоятель храма в честь «Семистрельной» иконы Богородицы Илия Савастьянов.

«Реагировать на празднование Хэллоуина, костюмированные вечеринки, по сути, можно двумя способами: либо решительно заявить о своём протесте, или же спокойно проигнорировать. Выбирать необходимо в зависимости от отношений в коллективе, а также степени навязывания. Христиане ни в коем случае не должны праздновать Хэллоуин, так как никакое прикосновение к нечистой силе не проходит бесследно для человека», — говорит собеседник Life.ru.

Савастьянов призвал верующих объяснять коллегам и знакомым суть праздника, а также рассказывать о его нехристианской направленности. В качестве безобидной альтернативы иерей порекомендовал совместное участие в квизах, квестах или просто дружеские посиделки. Если же хочется именно костюмированную вечеринку, то можно избрать просто другую тематику. А вот Велесова ночь (отмечается также в ночь с 31 октября на 1 ноября), которую часто предлагают в качестве альтернативы, — это тот же Хэллоуин под другим брендом, говорит священник.