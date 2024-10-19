В Госдуме предложили праздновать День русской сказки вместо Хэллоуина

В России можно отмечать День русской сказки вместо Хэллоуина. Такую инициативу в разговоре с Life.ru выдвинула депутат Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова. Парламентарий подчеркнула, что не одобряет внедрение западных праздников в русскую культуру.

Депутат Анастасия Удальцова предложила в России вместо Хэллоуина устраивать День русских сказок. Видео © Life.ru

«Я никогда в жизни не отмечала Хэллоуин, не планирую его отмечать. Скорее, конечно, не одобряю [праздник], как и использование английских слов в русском языке. Но я — не сторонница того, чтобы запрещать такие мероприятия на официальном уровне», — пояснила депутат.

Удальцова привела в пример праздник, который отмечается в России 6 апреля — День русской сказки. Парламентарий призвала брать уже существующие в русской культуре праздники и внедрять их в сознание общества. Также собеседница Life.ru напомнила об идее устроить День страшных сказок. При этом депутат отметила, что не против принарядиться русалкой на этот праздник.