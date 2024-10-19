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19 октября, 09:12

В Госдуме предложили праздновать День русской сказки вместо Хэллоуина

Депутат Удальцова: Вместо Хэллоуина стоит праздновать День русской сказки

Баба Яга — одна из главных героинь страшных русских сказок. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Баба Яга — одна из главных героинь страшных русских сказок. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

В России можно отмечать День русской сказки вместо Хэллоуина. Такую инициативу в разговоре с Life.ru выдвинула депутат Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова. Парламентарий подчеркнула, что не одобряет внедрение западных праздников в русскую культуру.

Депутат Анастасия Удальцова предложила в России вместо Хэллоуина устраивать День русских сказок. Видео © Life.ru

«Я никогда в жизни не отмечала Хэллоуин, не планирую его отмечать. Скорее, конечно, не одобряю [праздник], как и использование английских слов в русском языке. Но я — не сторонница того, чтобы запрещать такие мероприятия на официальном уровне», — пояснила депутат.

Удальцова привела в пример праздник, который отмечается в России 6 апреля — День русской сказки. Парламентарий призвала брать уже существующие в русской культуре праздники и внедрять их в сознание общества. Также собеседница Life.ru напомнила об идее устроить День страшных сказок. При этом депутат отметила, что не против принарядиться русалкой на этот праздник.

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А в прошлом году общественники предложили русскую замену тыквенному Хэллоуину с конкурсом на самый большой патиссон. По словам автора инициативы, мероприятия, пришедшие с Запада, вредят морально-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Напомним, что Хэллоуин отмечается ежегодно 31 октября, в канун Дня всех святых. В России любители мистических праздников в этот день празднуют Велесову ночь. Это ночь, когда граница между мирами истончается, и духи приходят в мир простых смертных.

Дарья Нарыкова
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