День сурдопереводчика и работников СИЗО, Хэллоуин, Тыквенный спас, Лука Голодный: Праздники и приметы 31 октября Государственных праздников 31 октября в России не отмечается. Поздравляем сурдопереводчиков, работников пенитенциарной системы, отмечаем самый страшный международный праздник, ну, или наш, добрый, недавно появившийся — Тыквенный спас. 30 октября, 21:02 Какие праздники россияне отмечают 31 октября. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Freepik

День сурдопереводчика

Дата в 2024 году: 31 октября, четверг.

31 октября, четверг. Профессиональный праздник.

Учреждён: постановлением Президиума центрального правления Всероссийского общества глухих (ВОГ) в январе 2003 года.

День сурдопереводчика, отмечаемый в России ежегодно 31 октября, призван обратить внимание общества на проблемы глухих. Всего в России насчитывается около 900 сурдопереводчиков, на каждого из которых приходится до 100 тысяч глухих. Сурдопереводчики востребованы в судах, полиции, налоговой инспекции, социальной защите, на приёме у врача.

Сурдопереводчики общаются с помощью жестового языка, который используется миллионами людей по всему миру. В России жестовый язык долгое время не имел официального признания. Лишь относительно недавно ситуация изменилась: 30 декабря 2012 года указом президента РФ жестовый язык был признан официальным средством общения для людей с нарушениями слуха и речи.

День работников СИЗО и тюрем

День работников следственных изоляторов (СИЗО) и тюрем приурочен к созданию 31 октября 1963 года в СССР системы изоляторов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Дата в 2024 году: 31 октября, четверг.

31 октября, четверг. Профессиональный праздник.

Учреждён: приказом руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Ю. Калинина от 14.09.2006.

День работников следственных изоляторов (СИЗО) и тюрем приурочен к созданию 31 октября 1963 года в СССР системы изоляторов предварительного следствия — СИЗО. До этого подследственные содержались в тюрьмах вместе с осуждёнными, отбывающими наказание.

Сегодня День работников СИЗО и тюрем — профессиональный праздник сотрудников структуры Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В торжествах принимают участие конвоиры, надзиратели, медики, электрики, сантехники, повара пенитенциарных заведений, воспитатели и няни женских колоний, педагоги и психологи колоний для малолетних.

Международный день Чёрного моря

День Чёрного моря отмечается ежегодно 31 октября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Дата в 2024 году: 31 октября, четверг.

31 октября, четверг. Международный экологический праздник.

Учреждён: в 1996 году.

Международный день Чёрного моря (International Black Sea Day) отмечается ежегодно 31 октября в память о том дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран — Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина — подписали стратегический план действий по реабилитации и защите Чёрного моря. Тогда же решено было учредить сегодняшний экологический праздник.

Чёрное море — это внутреннее море, которое входит в бассейн Атлантического океана. В нём обитает около 2500 видов морских животных. Это важный транспортный узел и один из крупнейших курортных регионов Евразии. Побережье Чёрного моря и впадающие в него реки с древних времён плотно заселены людьми, поэтому здесь наблюдается нарушение экологического равновесия.

Чёрному морю угрожает несколько опасностей. Во-первых, сильное загрязнение впадающих в него рек. Во-вторых, загрязнение вод нефтью и нефтепродуктами. В-третьих, чрезмерный вылов рыбы. И, наконец, изменение состава флоры и фауны из-за человеческой деятельности.

Международный день Чёрного моря призван напомнить об этих проблемах и необходимости их решения.

Всемирный день городов

31 октября во многих странах отмечается Всемирный день городов. Фото © Freepik / evening_tao

Дата в 2024 году: 31 октября, четверг.

31 октября, четверг. Международный праздник.

Учреждён: резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/68/239 от 27.12.2013.

Начиная с 2014-го ежегодно 31 октября во многих странах отмечается Всемирный день городов (World Cities Day). Генеральная Ассамблея ООН установила этот праздник, стремясь привлечь внимание широкой международной общественности к проблемам мировой урбанизации.

Согласно данным ООН, в настоящее время более половины населения мира проживает в городах, а к 2050 году 70% населения планеты будут являться городскими жителями. Между тем в России доля городского населения уже сейчас составляет около 75%, в нашей стране 16 городов-миллионников.

Нагрузка на городскую инфраструктуру постоянно возрастает. Перенаселённость и высокая плотность населения, загрязнение окружающей среды, пробки и транспортные проблемы, преступность, социальное расслоение — вот лишь некоторые проблемы мегаполисов.

Общая тема Всемирного дня городов — девиз «Лучше город — лучше жизнь». Каждый год тема конкретизируется по-разному.

Хэллоуин в 2024 году

Западный праздник мёртвых Хэллоуин отмечается 31 октября. Фото © Freepik / lookstudio

Дата в 2024 году: 31 октября, четверг.

31 октября, четверг. Международный праздник.

Другие названия: Праздник мёртвых.

Праздник мёртвых. Значение: символизирует начало зимы и приход нечистых сил, наделённых в этот день особой силой и властью.

Хэллоуин — Halloween (All Hallows Evening или Beggars Night) — ночь перед Днём всех святых (All Saints' Day). Считается, что история праздника насчитывает не менее двух тысяч лет. Он пришёл из кельтской культуры, в которой существовали чётко обозначенные «начала времён года». Их было четыре. Самайн знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября.

В VII веке Папа Бонифаций IV объявил 1 ноября Днём всех святых. Тем самым понтифик хотел отвлечь английский народ от языческих обычаев. Позже 2 ноября стало Днём всех душ, в который поминали всех умерших. Однако победить народные традиции так и не удалось — Хэллоуин дожил до наших дней.

В нашем веке Хэллоуин снова стал популярным праздником в Европе. Его также активно отмечают в Америке и некоторых странах Азии. Дети с удовольствием наряжаются в костюмы монстров и ходят по соседским домам, выпрашивая сладости. Взрослые устраивают тематические вечеринки, запускают фейерверки и устраивают маскарады. А на окнах можно увидеть вырезанные из тыкв светильники с устрашающими лицами, чтобы отпугивать злых духов.

Праздник отмечается и в России. Однако в последнее время он всё больше подвергается критике со стороны общественности и духовенства.

Тыквенный спас

Дата в 2024 году: 31 октября, четверг.

31 октября, четверг. Неформальный праздник.

Кто-то празднует Хэллоуин, а кто-то — Тыквенный спас! Идея нового доброго праздника давно витала в воздухе. Сейчас она активно обсуждается в соцсетях. Где-то праздник отмечают уже не первый год, а где-то — ещё и не слышали. Энтузиасты предлагают: почему бы не внедрить традицию — отмечать Тыквенный спас наравне с Медовым, Яблочным и Ореховым?

Тыква — настоящий дар природы человеку. Она радует взор своим ярким жизнерадостным цветом осенью, когда начинает ощущаться нехватка солнца. Если вы не любите тыкву — вы просто не умеете её готовить. Супы, салаты, каши, пироги, печенье, тыквенная икра — все блюда, которые можно приготовить из этой осенней царицы кухни, просто невозможно перечислить. Порадуйте и вы сегодня близких вкусным тыквенным блюдом.

День святого Луки

Лука Голодный отмечается 31 октября. Фото © azbyka.ru

Дата в 2024 году: 31 октября, четверг.

31 октября, четверг. Другие названия: Лука, День святого Луки, Луков день, Лука осенний.

Лука, День святого Луки, Луков день, Лука осенний. Церковное название: святого апостола и евангелиста Луки от семидесяти.

святого апостола и евангелиста Луки от семидесяти. Значение: почитание памяти апостола и евангелиста Луки.

Народно-христианский праздник Лука Голодный отмечается 31 октября (18 октября по старому стилю) каждого года. В этот день православные чтят память святого апостола и евангелиста Луки от семидесяти, сподвижника апостола Павла.

Лука был избран Иисусом Христом в число семидесяти апостолов и послан на первую христианскую проповедь при земной жизни Спасителя. Он принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла. По преданию, именно Лука впервые занялся созданием икон. Запечатлев облик Богоматери, он стал первым в истории иконописцем. Поэтому апостол Лука считается покровителем художников.

В народе в этот день особое внимание уделялось луку. Считалось, что 31 октября каждый должен съесть немного лука, чтобы укрепить здоровье и защитить себя от болезней. Поэтому и праздник часто назывался Луков день. А название Лука Голодный связано с приметой, что лук выводит всю гниль из организма, поэтому не стоит нагружать желудок пищей, лучше поголодать.

Приметы на 31 октября

Ночное небо в тучах — пойдёт дождь.

Если с утра идёт снег — зима наступит нескоро и будет тёплой.

Кошка царапает мебель — подует сильный ветер.

Птицы с утра нахохлились — жди затяжных дождей.

Именины 31 октября отмечают

Мужчины: Юлиан, Фёдор, Теодор, Сергей, Семён, Николай, Лука, Иосиф, Давид, Гавриил, Андрей. Женщины: Злата, Ефросинья, Елизавета.

Авторы Андрей Соколов