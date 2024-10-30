День основания Российского ВМФ, День инженера-механика, Осий Осенний: Праздники и приметы 30 октября Государственных праздников 30 октября в России нет, но много профессиональных: поздравляем моряков-надводников, инженеров-механиков, спортивных тренеров. Отдаём дань памяти жертвам советского тоталитаризма. Готовим стальных коней к зимнему сезону в день Осии Осеннего. 29 октября, 21:02 Какие праздники отмечают россияне сегодня, 30 октября. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Роман Пименов, © Freepik

День основания Российского ВМФ или моряка-надводника

Дата в 2024 году: 30 октября, среда.

30 октября, среда. Профессиональный праздник.

Другое название: День основания Российского военно-морского флота.

Днём основания Российского военно-морского флота принято считать 30 октября. Начиная с 1996 года, согласно приказу главнокомандующего ВМФ РФ, эта дата отмечается и как профессиональный праздник — День моряка-надводника.

В российской истории день 30 октября ознаменовался решением Боярской Думы о создании регулярного военно-морского флота: «Морским судам быть». Решение было принято по настоянию Петра I, который ставил задачу преодолеть территориальную, политическую и культурную изоляцию, ставшую на рубеже XVII–XVIII веков главным препятствием для экономического и социального развития Российского государства.

Именно поэтому в 1690-х годах в России широко развернулось военное кораблестроение. Вскоре суда начали строить в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. Появился Азовский флот, позже — Тихоокеанский, Северный, Черноморский флоты и Каспийская флотилия. А в период Северной войны 1700–1721 годов был создан Балтийский флот, выдвинувший Россию в число крупных морских держав.

Военно-морской флот России — продолжатель славных традиций военно-морского флота Российской империи и Военно-морского флота Советского Союза. Он объединяет в своих рядах пять оперативно-стратегических соединений: Балтийский, Северный, Тихоокеанский, Черноморский флоты и Каспийскую флотилию. В составе ВМФ функционируют отдельные рода сил: Морская авиация, Морская пехота и Береговые ракетно-артиллерийские войска.

Россия располагает более чем 200 надводными судами и катерами, имеет около 70 подводных лодок (преимущественно атомных) и множество вспомогательных кораблей. Ежегодно флот получает пополнение в виде новых кораблей и судов.

В отличие от профессионального праздника День моряка-надводника, который не имеет статуса официального, в последнее воскресенье июля ежегодно отмечается День Военно-морского флота России. Это официальное торжество, к нему обычно приурочены военно-морские парады.

День инженера-механика в России

30 октября работники инженерно-технических специальностей различных отраслей промышленности отмечают День инженера-механика в России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BGStock72

Дата в 2024 году: 30 октября, среда. Профессиональный праздник.

Ежегодно 30 октября свой профессиональный праздник отмечают работники инженерно-технических специальностей различных отраслей промышленности — это День инженера-механика в России. Отсчёт этой даты традиционно ведут с 1854 года, когда на российском флоте был образован корпус инженеров-механиков. Готовили этих специалистов в техническом училище морского ведомства в Кронштадте.

Инженеры-механики создают окружающее нас технологическое разнообразие и находятся на острие технического прогресса. История знает прорывные изобретения таких специалистов. Так, в августе 1908 года американский инженер и промышленник Генри Форд начал производство новой модели автомобиля, в мае 1913 года совершил полёт первый в мире многомоторный самолёт «Русский витязь» инженера Сикорского, а в октябре 1945 года американский инженер Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь.

В России эта профессия всегда пользовалась большим уважением. Недаром имена лесковского Левши и известного механика-самоучки Ивана Кулибина стали нарицательными.

День тренера в России

День тренера — неофициальный праздник всех спортивных наставников и фитнес-инструкторов, который отмечают 30 октября. Фото © Freepik / prostooleh

Дата в 2024 году: 30 октября, среда.

30 октября, среда. Неофициальный профессиональный праздник.

Каждый год 30 октября в России отмечается День тренера. Это неофициальный праздник всех спортивных наставников и фитнес-инструкторов. Предложили ввести День тренера в России спортивные федерации, однако на официальном уровне дата так и не была утверждена. Несмотря на это вот уже более 20 лет тренеры считают 30 октября своим днём.

Россия по праву гордится своими лучшими тренерами в различных видах спорта. Их имена украшают Зал спортивной славы России и СССР и вызывают чувство гордости за российский и советский спорт.

День памяти жертв политических репрессий

День памяти жертв политических репрессий установлен в память о голодовке узников советских лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com – Yuri A

Дата в 2024 году: 30 октября, среда.

30 октября, среда. Учреждён: постановлением Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 18.10.1991.

День памяти жертв политических репрессий установлен в память о голодовке узников советских лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии. Голодовки проводились в знак протеста против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключёнными в тюрьмах и лагерях.

За весь период советской истории сотни тысяч людей были подвергнуты жестоким расправам, казнены, сосланы в лагеря, ссылки, специальные поселения. Пострадали также близкие и родственники репрессированных. Подсчитать точное число всех пострадавших от тоталитарного режима невозможно. По данным комиссии при Президенте РФ на конец 2015 года, с момента действия закона «О реабилитации жертв политических репрессий» было реабилитировано более 3,7 миллиона человек. Именно в честь сохранения памяти о тех страшных годах и был учреждён День памяти жертв политических репрессий.

Осий Осенний

30 октября православная церковь чтит память ветхозаветного святого пророка Осии. Фото © azbyka.ru

Дата в 2024 году: 30 октября, среда.

30 октября, среда. Другие названия: Осий(я), День Осии, Осия Колесник, Осий Грязник.

Осий(я), День Осии, Осия Колесник, Осий Грязник. Церковное название: пророка Осии.

пророка Осии. Значение: почтение памяти одного из 12 малых пророков.

30 октября (17 октября по старому стилю) отмечается народно-христианский праздник Осия Колесник. В этот день православная церковь чтит память ветхозаветного святого пророка Осии, входящего в число 12 малых пророков.

Пророк Осия жил и проповедовал в Северном Израильском царстве в IX веке до нашей эры, во времена правления царя Иеровоама II. В те годы среди евреев было широко распространено идолопоклонство, с которым Осия вёл непримиримую борьбу, наставляя свой народ на путь праведности и поклонения единому Богу.

Ревностно ведя проповеди и обращая многих евреев в истинную веру, сам Осия не смог наладить мир в своей семье. Его супруга оказалась распутной женщиной, которая в один из дней решила оставить мужа и покинуть дом. Этот личный трагический опыт ещё больше укрепил Осию в необходимости доносить до соплеменников призыв к покаянию и обращению к Богу.

За многие столетия до пришествия на землю Спасителя Осия пророчествовал о грядущем явлении Господа Бога, Его смерти и славном воскресении. Кроме того, он провозгласил грядущую гибель священства Аарона и всего Северного Израильского царства.

В этот день крестьяне давали отдых лошадям, а также снимали колёса с телег, готовясь к зимнему сезону. Перед тем как убрать колёса от телег на зиму, они осматривали их и при необходимости чинили. Колесо вообще считалось оберегом и защитником от злых духов. Этот символ солнца часто использовали в различных обрядах. И неслучайно этот день называли ещё Осия Колесник.

Сегодня, когда все пересели на стальных коней, не отдать ли дань традиции и сделать техосмотр своего транспортного средства? А в тех регионах, где уже наступает зима, — поменять летнюю резину на зимнюю.

Приметы на 30 октября

Если в этот день домашние животные крепко спят — вскоре потеплеет.

Кукушка села на сухое дерево и начала куковать — к морозу.

Если накануне, когда телега заезжала в ворота, колёса не скрипели, считалось, что урожай в следующем году будет богатым. Больше скрипа — меньше урожай.

Если громче скрипело левое колесо, то большую часть денег придётся отдать, а если правое, то будет большой прибыток.

Именины 30 октября отмечают

Мужчины: Леонтий, Кузьма, Иосиф, Демьян, Антон, Андрей, Александр. Женщины: Зиновия, Елена.

Авторы Андрей Соколов