День работников вневедомственной охраны Росгвардии, День Говоруна, День зрения: Праздники и приметы 29 октября Государственных праздников 29 октября в России нет. Поздравляем с профессиональными датами врачей, росгвардейцев-охранников, пересматриваем мультфильм «Тайна третьей планеты» и обязательно умываемся холодной водой в День зрения. 28 октября, 21:02 Какие праздники отмечают в России сегодня, 29 октября. Обложка © Шедеврум

Всемирный День врача ультразвуковой диагностики

Дата в 2024 году: 29 октября, вторник.

29 октября, вторник. Международный праздник.

29 октября во многих странах мира медики отмечают Всемирный день врача ультразвуковой диагностики. Задача этих специалистов — точная оценка состояния различных органов и систем пациента и последующее заключение на основе данных, полученных в результате обследования.

УЗИ, вероятно, проходило большинство из нас. Ультразвук способен увидеть человека изнутри, помочь в постановке точного диагноза, обрадовать мам, ожидающих младенца, и развеять напрасные опасения. При этом УЗИ считается одним из самых информативных и безопасных методов исследования, поскольку не оказывает лучевой нагрузки на пациента. От точности ультразвукового исследования во многом зависит эффективность лечения, если оно необходимо.

29 октября во многих странах мира медики отмечают Всемирный день врача ультразвуковой диагностики. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SofikoS

Всемирный день борьбы с инсультом

Дата в 2024 году: 29 октября, вторник.

29 октября, вторник. Международный праздник.

Учреждён: Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году.

Ещё один медицинский праздник отмечается 29 октября: Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day). Инсульт — это серьёзная болезнь, которая занимает второе место по числу смертей после болезней сердца. Он может развиваться медленно или очень быстро, а без своевременной медицинской помощи часто приводит к смерти. Сейчас инсульт случается всё чаще у молодых людей. Если раньше он был проблемой в основном пожилых, то теперь нередки случаи инсульта после 30 лет.

Причин инсульта две: это спазм сосудов мозга (ишемический инсульт, самый частый инсульт) и разрыв кровеносного сосуда (геморрагический инсульт). Нарушение притока крови ведёт к быстрому отмиранию клеток головного мозга, в результате чего страдают те или иные функции организма. По данным медицинской статистики, вернуться к нормальной жизни могут только 8% перенёсших инсульт людей, около 20% не могут самостоятельно ходить и чуть больше 30% нуждаются в особом уходе и помощи близких. Поэтому крайне важно уделить особое внимание профилактике и своевременной диагностике.

Всемирный день борьбы с инсультом отмечают в России и других странах 29 октября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / F01 PHOTO

День борьбы с инсультом призван привлечь внимание общественности и правительств к этой глобальной проблеме, ведь, как утверждают медики, почти в 80% случаев эту патологию вообще можно избежать.

День вневедомственной охраны Росгвардии

Дата в 2024 году: 29 октября, вторник.

Профессиональный праздник.

Становление службы вневедомственной охраны произошло 29 октября 1952 года, когда Советом министров СССР было издано постановление, направленное на усиление защиты промышленных объектов, строительных площадок и народнохозяйственных комплексов. Этот нормативный акт заложил основу для формирования специализированных подразделений наружной сторожевой охраны при территориальных органах внутренних дел.

Сегодня вневедомственная охрана действует в структуре Росгвардии, куда была переведена из системы МВД в 2019 году. Основной функционал службы включает обеспечение безопасности стратегических и режимных объектов, государственных активов, поддержание общественного правопорядка. Дополнительно подразделения предоставляют охранные услуги частным лицам, защищая жилые помещения и имущество граждан. Под надзором службы находится порядка 900 тысяч частных объектов недвижимости и около 390 тысяч различных учреждений всех форм собственности.

Вневедомственная охрана действует в структуре Росгвардии, куда была переведена из системы МВД в 2019 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Showtime.photo

Международный день псориаза

Дата в 2024 году: 29 октября, вторник.

29 октября, вторник. Международный праздник.

Учреждён: Международной федерацией ассоциаций псориаза в 2004 году.

Третий медицинский праздник 29 октября отмечают врачи-дерматологи — это Международный день псориаза. Псориаз может возникнуть в любое время и в любом возрасте, но чаще всего он поражает людей до 30 лет. Наследственность и состояние иммунной системы играют значительную роль в его развитии. Исследования показали, что, если у родителей нет псориаза, риск его появления у ребёнка составляет всего 12%. В противном случае вероятность увеличивается до 25%. В целом псориазом страдает до 7% мирового населения. В 75% случаев это заболевание может привести к развитию псориатического артрита.

Многие известные личности страдали от проявления псориаза: И. Сталин, Б. Франклин, Г. Форд, Д. Рокфеллер, У. Черчилль, Б. Спирс, К. Диаз. Основная цель Всемирного дня борьбы с псориазом — информировать людей о причинах этого заболевания и о том, как его лечить.

29 октября — Международный день псориаза. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShineTerra

День Говоруна

Дата в 2024 году: 29 октября, вторник.

29 октября, вторник. Неформальный праздник.

Шуточный праздник День Говоруна отмечают 29 октября все поклонники писателя Кира Булычёва. Говорун — это вымышленная птица из его повести «Тайна третьей планеты». Отличается умом и сообразительностью, а ещё — феноменальной памятью, запоминает всё, что при ней когда-либо говорилось. Ещё Говорун умеет перемещаться в космосе. Пернатый во многом помог повстречавшимся космическим путешественникам Алисе Селезнёвой, её отцу и капитану Зелёному.

Не менее популярной была и экранизация книги — научно-фантастический мультфильм, снятый режиссёром Романом Качановым, автором знаменитых «Чебурашки» и «Варежки». «Тайна третьей планеты» шла в прокате многих стран мира. Её персонажей в разное время дублировали Джеймс Белуши (озвучивал Говоруна), Кристен Данст, Жан Рено, Тото Кутуньо, Хью Лори, Адриано Челентано (его голосом говорил Громозека) и Хью Грант.

Шуточный праздник День Говоруна отмечают 29 октября все поклонники фантаста Кира Булычёва. Фото © Кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты», режиссёр Роман Качанов, сценарист Кир Булычёв / Kinopoisk

В День Говоруна приятно ещё раз пересмотреть нестареющий мультик, ну а тем, кто его не видел, советуем обязательно найти в Интернете — не пожалеете!

Лонгин Сотник

Дата в 2024 году: 29 октября, вторник.

Другие названия: Лонгин, Лонгин Сотник, День зрения.

Лонгин, Лонгин Сотник, День зрения. Церковное название: Мученика Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни; Преподобных Лонгина, вратаря Печерского и Лонгина Яренгского.

Мученика Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни; Преподобных Лонгина, вратаря Печерского и Лонгина Яренгского. Значение: Почтение памяти трёх святых Лонгинов.

29 октября 2024 года (16 октября по старому стилю) православные верующие чтут память трёх Лонгинов: Сотника, Печерского привратника и Яренгского.

Лонгин Сотник был римским воином и служил в Иудее под командованием Понтия Пилата. Во время казни Иисуса он стоял у креста и пронзил Христа копьём. В последние мгновения жизни Христа Лонгин и его воины увидели знамения и уверовали, что Христос — Спаситель. По преданию, Лонгин страдал катарактой, но кровь Господа, попав на его глаза, исцелила его.

Вернувшись домой, он начал проповедовать, но вскоре был схвачен по приказу Пилата и казнён. Голову Лонгина привезли в Иерусалим, чтобы убедить прокуратора в казни отступника. Потом её выбросили за городские стены. Голову нашла слепая женщина. Она погребла её и после этого прозрела. Чудо укрепило веру среди христиан в помощь Лонгина при глазных болезнях.

Другие святые Лонгины: прозорливый Лонгин Печерский, погребённый в Дальних пещерах, и Лонгин Яренгский, инок Соловецкого монастыря, утонувший в Белом море.

29 октября 2024 года православные верующие чтут память трёх Лонгинов: Сотника, Печерского привратника и Яренгского, в народе эта дата называется Днём зрения. Фото © Wikipedia / Fyodor Zubov

В народе эта дата имеет и другое название — День зрения, в память исцеления первого святого от катаракты во время распятия Христа. В этот день было принято умываться холодной водой из колодца или родника. Особенное внимание уделяли детям, считая, что это укрепит их зрение. Некоторые ревностные верующие заставляли детей долго смотреть на воду, полагая, что это улучшит остроту зрения.

В народный праздник также выносили зимнюю одежду на улицу, веря, что солнечный свет обладает целебной силой. Одежда, напитавшись теплом, должна была согревать и лечить в холодное время года. Пожилые и больные люди выходили на солнце, чтобы набраться тепла, считая, что это поможет им благополучно пережить зиму.

Приметы на 29 октября

Если начал лить дождь — недолго осталось ждать прихода зимы.

Дует северный ветер — хорошая погода сохранится ещё несколько дней.

Гусь поджимает одну лапу — скоро ударит мороз.

Тусклые и мутные звёзды и луна на ночном небе — не за горами дождь и снег.

Солнце скрывается в облаках, словно его покрыл туман, — к ненастью.

Куда ворона повернёт клюв, оттуда ветер и подует.

Если листья с деревьев облетают вяло — морозов не жди.

Именины 29 октября отмечают

Мужчины: Ян, Леонтий, Иван, Егор, Евгений, Дементий, Георгий, Алексей.

Авторы Андрей Соколов