Всемирный день мультфильмов, День школьных библиотек, Ефимий Осенний: Праздники и приметы 28 октября Государственных и профессиональных праздников 28 октября в России нет. Поздравляем представителей самого старшего и мудрого поколения, военных авиаторов, пересматриваем любимые мультфильмы и боремся с кикиморами на Ефимия Осеннего. 27 октября, 21:02 Какие праздники отмечаются 28 октября 2024 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Всемирный день мультфильмов

Дата в 2024 году: 28 октября, понедельник.

28 октября, понедельник. Международный праздник.

Другие названия: Международный день анимации.

Международный день анимации. Учреждён: Международной ассоциацией анимационного кино (АСИФА) в 2002 году.

Международной ассоциацией анимационного кино (АСИФА) в 2002 году. Значение: приурочен к первой публичной демонстрации движущихся изображений на экране французом Эмилем Рейно 28.10.1892.

Международный день анимации (International Animation Day), или Всемирный день мультфильмов, был учреждён по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино (The International Animated Film Association, ASIFA) в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии.

В осенний день 1892 года произошло событие, навсегда изменившее мир визуального искусства. 28 октября французский художник и изобретатель Эмиль Рейно пригласил публику на революционное представление, получившее название «theatre optique». В самом сердце Парижа гениальный экспериментатор впервые представил широкой аудитории своё изобретение — праксиноскоп, устройство, способное воспроизводить динамические изображения. В программе показа было несколько фильмов, в том числе "Клоун с собачками". Изобретение Эмиля Рейно можно считать первым шагом в истории анимации, фактически положившим начало целой эпохе мультипликационного искусства. Именно этот октябрьский день стал поворотным моментом, ознаменовавшим рождение анимационного кинематографа.

Анимация (от французского animation — одушевление), или мультипликация (от латинского multiplicatio — умножение), — это вид кино, в котором фильм создаётся путём последовательной покадровой съёмки изображённых фаз движения плоских (графических, живописных) или объёмных объектов. Анимация создаётся с помощью рисунков, кукол и объектов из глины, песка, бумаги, а в последнее время и компьютерных изображений.

Мультфильм на тему будней многодетной семьи кошек. Фото © Кадр из мультфильма «Три кота», режиссёр Дмитрий Высоцкий, сценаристы Дарина Шмидт, Дмитрий Высоцкий, Иордан Кефалиди / Kinopoisk

Сегодня технические возможности анимации очень разнообразны — это двухмерная анимация (традиционная и цифровая), трёхмерная анимация, анимация Flash, Stop Motion и VFX. Мультипликация превратилась в мощное средство искусства, культурного самовыражения и общения. Не случайно ей посвящён специальный праздник, дата, когда все могут ещё раз пересмотреть любимые мультфильмы и познакомиться с новинками анимационного искусства.

Международный день школьных библиотек

Дата в 2024 году: 28 октября, понедельник.

28 октября, понедельник. Международный праздник.

Учреждён: в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО.

Международный день школьных библиотек (International School Library Day) отмечается в четвёртый понедельник октября. В 2024 году дата приходится на 28-е число второго осеннего месяца.

Международный день школьных библиотек, который впервые провозгласил президент IASL Бланш Вуллз, получил официальный статус в 2005 году. В 2008 году благодаря инициативе координатора проекта Рика Малхолланда праздник трансформировался в Международный месяц школьных библиотек.

Международный день школьных библиотек (International School Library Day) отмечается в четвёртый понедельник октября. Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Первый месячник, прошедший под девизом «Грамотность и обучение — в вашей школьной библиотеке», позволил участникам проводить мероприятия в течение всего октября. В России этот праздник отмечают с 2008 года, когда девизом стал лозунг «Школьная библиотека — на повестке дня». Сегодня традиции празднования сохраняются и набирают всё большую популярность.

День бабушек и дедушек

Дата в 2024 году: 28 октября, понедельник.

28 октября, понедельник. Международный праздник.

День бабушек и дедушек ежегодно отмечается 28 октября в тридцати странах мира. Хотя единой утверждённой международной даты празднования нет. В США ещё в 1978 году Конгресс принял закон, в соответствии с которым первое воскресенье после Дня труда (то есть первого понедельника сентября) отводилось на чествование старших поколений. В Польше торжество разделили на две части: 21 января отмечают День бабушек, а 22 января — День дедушек. В Италии празднования проходят в первое воскресенье октября. В Турции его объявили международным и проводят 8 февраля, перед Днём Святого Валентина. Во Франции в первое воскресенье марта отмечается только День бабушек.

День бабушек и дедушек ежегодно отмечается 28 октября в нескольких десятках стран мира. Фото © Shutterstock / FOTODOM / M_Agency

В России День бабушек и дедушек отмечается с 2009 года, а дата 28 октября выбрана не случайно: именно в конце октября у древних славян отмечались Осенние Деды — праздник, призванный укрепить связь с предками и объединить все поколения. По данным ВЦИОМа, бабушки и дедушки в той или иной мере принимают участие в воспитании большинства россиян (74%). Большинство опрошенных (84%) считают, что бабушки и дедушки могут научить внуков мудрости, накопленной за долгую жизнь.

День создания армейской авиации России

Дата в 2024 году: 28 октября, понедельник.

28 октября, понедельник. Военный праздник.

28 октября 1948 года в Серпухове была сформирована первая эскадрилья, вооружённая вертолётами, которая положила начало новому роду войск. Вначале вертолёты считались вспомогательными, их задачи сводились к перевозке грузов, корректировке огня, разведке и связи. Но с развитием технологий вертолёты превратились в мощное оружие.

Переломным моментом стало принятие на вооружение в начале 70-х годов Ми-24, предназначенного для поддержки сухопутных войск на поле боя. Вспомогательная авиация официально стала армейской.

Армейская авиация — составная часть авиации ВКС РФ, род авиации, предназначенный для непосредственной авиационной поддержки и обеспечения боевых действий войск. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Сегодня армейская авиация России — это грозная сила, решающая оперативно-тактические и тактические задачи в ходе боевых действий. За свою более чем полувековую историю экипажи армейской авиации проявили мужество и героизм во всех "горячих точках" России и за её пределами. Они продолжают выполнять боевые задания, защищая интересы страны.

Ефимий Осенний

Дата в 2024 году: 28 октября, понедельник.

28 октября, понедельник. Другие названия: Ефим, Ефим благочестивый, пчельник, льняницы.

Ефим, Ефим благочестивый, пчельник, льняницы. Церковное название: Преподобного Евфимия Нового, Солунского, иеродиакона.

Преподобного Евфимия Нового, Солунского, иеродиакона. Значение: Почтение памяти святого Евфимия.

Народный праздник Ефимий Осенний отмечается 28 октября. Фото © azbyka.ru

Народный праздник Ефимий Осенний отмечается 28 октября 2024 года (15 октября по старому стилю). В церковном календаре — это дата памяти святого Евфимия Солунского (имя при рождении — Никита).

Ефимий родился в IX веке в скромной христианской семье в Палестине. Подчиняясь воле родителей, он вступил в брак в очень раннем возрасте. Однако, когда ему исполнилось 18 лет, Ефимий принял решение оставить мирскую жизнь и принять монашеский постриг. Оставив жену и дочь, он отправился в монастырь на гору Олимп, где получил новое имя — Евфимий. Оттуда его направили в монастырь Писидион.

В 858 году Евфимий дал монашеский обет и стал вести уединённую жизнь вместе с отшельником Иосифом на горе Афон. Через пять лет он совершил подвиг столпничества, продемонстрировав свою преданность вере. После смерти Иосифа Евфимий вернулся в Салоники, где восстановил разрушенный монастырь святого Андрея и основал монашескую общину. Позже он создал женский монастырь, в который вступили некоторые его родственницы, последовавшие его духовному примеру. В 889 году Евфимий отправился в Палестину, где и завершил свой жизненный путь.

Согласно народным верованиям, в этот день начинают действовать злые силы, стремящиеся помешать женщинам в их домашних делах: разбивают посуду, запутывают нити на станках, портят еду, пугают членов семьи и так далее. Особенно активны в своих проказах кикиморы. Считается, что для защиты в такой момент следует нечистую перекрестить и прочитать молитву святому Евфимию. Однако полностью изгнать кикимору из дома можно лишь с наступлением весны, выполнив определённый обряд.

Природные приметы на 28 октября

Если в этот день над восходящим солнцем проплывает облако, то хорошую погоду ждать не следует.

На закате солнце в красных кругах — всю неделю будет морозная погода.

Небольшие круги рядом с луной вечером предвещают скорый мороз; если эти круги размытые и красноватые — жди снегопада и ветреной погоды.

Тусклые звёзды говорят о том, что тепло продержится ещё две недели.

Если в этот день небо голубого цвета — жди тёплую погоду.

Если снова начнут летать комары — зима предстоит мягкая.

Именины 28 октября отмечают

Мужчины: Ян, Семён, Лукьян, Иван, Ефим, Дмитрий, Денис, Афанасий.

Авторы Андрей Соколов