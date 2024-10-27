День автомобилиста, Международный день тёщи, День Параскевы: Праздники и приметы 27 октября Государственные праздники в России 27 октября не отмечаются. Поздравляем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, отдаём дань уважения тёщам и любимым детским игрушкам, отправляем женщин в гости к подругам в день Параскевы. 26 октября, 21:02 Какие праздники отмечают россияне 27 октября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ja Crispy

День автомобилиста

Дата в 2024 году: 27 октября, воскресенье.

27 октября, воскресенье. Профессиональный праздник.

Другие названия: День водителя, День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

День водителя, День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Учреждён: указом президента РФ № 897 от 25.06.2012.

Профессиональный праздник водителей автомобильного транспорта в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября. В 2024 году дата приходится на 27 октября и отмечается на официальном уровне в 48-й раз.

День автомобилиста — это торжество, посвящённое признанию громадных заслуг сотрудников транспортной отрасли в развитии экономической инфраструктуры государства. Этот профессиональный праздник отмечают не только водители, но и работники ремонтных служб, инженерно-технический персонал, руководители автотранспортных компаний и все те, кто добросовестно выполняет свои профессиональные обязанности. Благодаря преданности профессии этих людей и их чувству ответственности за дело возможна нормальная жизнь города и его жителей.

День автомобилиста отмечают не только водители, но и работники ремонтных служб, инженерно-технический персонал, руководители автотранспортных компаний и все те, кто добросовестно выполняет свои профессиональные обязанности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nestor Rizhniak

Международный день тёщи

Дата в 2024 году: 27 октября, воскресенье.

27 октября, воскресенье. Международный праздник.

Международный день тёщи (Mother-In-Law Day) — необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя, отмечается в мире каждое четвёртое воскресенье октября. В 2024 году дата события приходится на 27-е число. Хотя праздник не имеет официального статуса, он весьма популярен во многих странах.

Согласно некоторым источникам, этот день стал отмечаться с 1934 года с лёгкой руки редактора техасской газеты Amarillo Globe-News Джина Хоу (Gene Howe). Поначалу это была просто шутка, своеобразная альтернатива Дню матери, популярному в Штатах. Джин заявил, что тёща — это вторая мама и было бы справедливо, чтобы и все тёщи имели свой «профессиональный» праздник. Инициатива прижилась, и вскоре праздник с удовольствием отмечали уже не только жители Соединённых Штатов, но и некоторых стран Латинской Америки, а затем и Европы. В России событие начали отмечать не так давно, но празднования проходят с шутками и национальным колоритом.

В этот день зятья могут выразить тёщам признательность и благодарность за воспитание прекрасной дочери, которая стала отличной хозяйкой, за доброе отношение к ним, за их понимание и терпение. Это, конечно, в идеале. А вообще праздник должен способствовать установлению тёплых семейных отношений.

В день тёщи зятья могут выразить тёщам признательность и благодарность за воспитание прекрасной дочери, которая стала отличной хозяйкой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Международный день плюшевого мишки

Дата в 2024 году: 27 октября, воскресенье.

27 октября, воскресенье. Международный праздник.

Международный день плюшевого мишки (International Teddy Bear Day) — добрый праздник, посвящённый одной из самых популярных в мире игрушек. Когда появился праздник и кто его придумал — доподлинно неизвестно. А вот откуда появился медвежонок Тедди — существует две версии.

Согласно первой, он обязан своим «рождением» случаю, который произошёл с президентом Теодором Рузвельтом на охоте в 1903 году. Тогда не в меру ретивые егеря привязали медведя к дереву, но президент отказался стрелять в беззащитного зверя. Это происшествие попало в газеты, в том числе и в виде карикатур. Одну из них увидела жена владельца магазина игрушек Морриса Мичтома — Роуз Мичтом. Именно эта публикация и вдохновила женщину на создание плюшевого медвежонка, который логично получил имя Медвежонок Тедди в честь президента. Игрушка быстро завоевала популярность и побудила чету Мичтом наладить производство плюшевых медвежат.

По другой версии, мишка родом из Германии, а его создательницей называют Маргарет Штайф, которая была прикована к инвалидному креслу. Занимаясь рукоделием, она придумала медвежонка с двигающимися лапами и головой.

В Россию медвежата прибыли из-за границы примерно в 1910-х годах. Поначалу игрушки были довольно дорогими и доступными не для всех. В советское время Загорский институт игрушек разработал отечественного плюшевого мишку. Их массовое производство началось в 40-х годах прошлого века. Но и в наше время мишки не потеряли своей популярности. И сегодня плюшевый медвежонок — одна из самых любимых и распространённых мягких игрушек.

В Россию медвежата прибыли из-за границы примерно в 1910-х годах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

День Параскевы

Дата в 2024 году: 27 октября, воскресенье.

27 октября, воскресенье. Другие названия: Параскева, Параскева Грязниха, Порошиха, Льняниха, Льняница, Трепальница, Пряха, Прасковья, Параскева Пятница (если выпадает на пятницу).

Параскева, Параскева Грязниха, Порошиха, Льняниха, Льняница, Трепальница, Пряха, Прасковья, Параскева Пятница (если выпадает на пятницу). Церковное название: Преподобной Параскевы-Петки.

Преподобной Параскевы-Петки. Значение: почитание памяти святой Параскевы.

27 октября 2024 года (14 октября по старому стилю) православные верующие чтят память святой преподобной Параскевы Сербской.

Святая Параскева (Петка) родилась в состоятельной семье в селении Епиат, расположенном в Сербии. Её родители часто посещали церковь, строго следовали заповедям и щедро помогали нуждающимся. Параскева также испытывала глубокую любовь к церковным обрядам. Во время одной из Божественных литургий она услышала евангельские слова о том, что каждый может последовать за Господом, если у него есть такое желание. Эти слова оказали на неё сильное влияние, и она решила посвятить свою жизнь учению Иисуса.

После утраты родителей Параскева с братом покинула родные края и отправилась в Царьград (Константинополь), где почитала святыни. Затем она направилась в Иорданскую пустыню и прожила там до глубокой старости. Однажды ночью во время молитвы ей явился Ангел, который повелел вернуться домой. Спустя два года после этого она скончалась.

В народе праздник получил название Параскева Грязниха из-за осенней грязи и непогоды в это время года. Говорили: «На Грязнуху не бывает сухо». Иногда День Параскевы называют Порошихой из-за выпадающего лёгкого снежка на уже замёрзшую землю или Трепальницей, так как в это время начинали трепать лён.

На Параскеву нельзя стирать и прясть пряжу, а можно только шить, ну и мять и трепать лён. Если праздник выпадает на пятницу, то в этот день лучше много не смеяться — тогда в старости не придётся много слёз лить.

Из приятных обычаев: в этот день женщины наряжались в свои лучшие одежды и ходили в гости к подругам, демонстрируя своё умение в рукоделии.

На Параскеву нельзя стирать и прясть пряжу, а можно только шить, ну и мять и трепать лён. Фото © azbyka.ru

Погодные приметы 27 октября

Западный ветер — к сырой погоде.

Если на Параскеву много грязи — зимы придётся ждать ещё 28 дней.

Тучи со снегом — быть ненастью и в конце мая.

Небо звёздное и яркое — жди хорошего урожая в будущем году.

Именины 27 октября отмечают

Мужчины: Пётр, Назар, Михаил, Максимилиан, Кузьма, Игнат.

Пётр, Назар, Михаил, Максимилиан, Кузьма, Игнат. Женщины: Прасковья.

Авторы Андрей Соколов