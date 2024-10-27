День автомобилиста, Международный день тёщи, День Параскевы: Праздники и приметы 27 октября
Государственные праздники в России 27 октября не отмечаются. Поздравляем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, отдаём дань уважения тёщам и любимым детским игрушкам, отправляем женщин в гости к подругам в день Параскевы.
Какие праздники отмечают россияне 27 октября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ja Crispy
День автомобилиста
- Дата в 2024 году: 27 октября, воскресенье.
- Профессиональный праздник.
- Другие названия: День водителя, День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.
- Учреждён: указом президента РФ № 897 от 25.06.2012.
Профессиональный праздник водителей автомобильного транспорта в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября. В 2024 году дата приходится на 27 октября и отмечается на официальном уровне в 48-й раз.
День автомобилиста — это торжество, посвящённое признанию громадных заслуг сотрудников транспортной отрасли в развитии экономической инфраструктуры государства. Этот профессиональный праздник отмечают не только водители, но и работники ремонтных служб, инженерно-технический персонал, руководители автотранспортных компаний и все те, кто добросовестно выполняет свои профессиональные обязанности. Благодаря преданности профессии этих людей и их чувству ответственности за дело возможна нормальная жизнь города и его жителей.
День автомобилиста отмечают не только водители, но и работники ремонтных служб, инженерно-технический персонал, руководители автотранспортных компаний и все те, кто добросовестно выполняет свои профессиональные обязанности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nestor Rizhniak
Международный день тёщи
- Дата в 2024 году: 27 октября, воскресенье.
- Международный праздник.
Международный день тёщи (Mother-In-Law Day) — необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя, отмечается в мире каждое четвёртое воскресенье октября. В 2024 году дата события приходится на 27-е число. Хотя праздник не имеет официального статуса, он весьма популярен во многих странах.
Согласно некоторым источникам, этот день стал отмечаться с 1934 года с лёгкой руки редактора техасской газеты Amarillo Globe-News Джина Хоу (Gene Howe). Поначалу это была просто шутка, своеобразная альтернатива Дню матери, популярному в Штатах. Джин заявил, что тёща — это вторая мама и было бы справедливо, чтобы и все тёщи имели свой «профессиональный» праздник. Инициатива прижилась, и вскоре праздник с удовольствием отмечали уже не только жители Соединённых Штатов, но и некоторых стран Латинской Америки, а затем и Европы. В России событие начали отмечать не так давно, но празднования проходят с шутками и национальным колоритом.
В этот день зятья могут выразить тёщам признательность и благодарность за воспитание прекрасной дочери, которая стала отличной хозяйкой, за доброе отношение к ним, за их понимание и терпение. Это, конечно, в идеале. А вообще праздник должен способствовать установлению тёплых семейных отношений.
В день тёщи зятья могут выразить тёщам признательность и благодарность за воспитание прекрасной дочери, которая стала отличной хозяйкой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos
Международный день плюшевого мишки
- Дата в 2024 году: 27 октября, воскресенье.
- Международный праздник.
Международный день плюшевого мишки (International Teddy Bear Day) — добрый праздник, посвящённый одной из самых популярных в мире игрушек. Когда появился праздник и кто его придумал — доподлинно неизвестно. А вот откуда появился медвежонок Тедди — существует две версии.
Согласно первой, он обязан своим «рождением» случаю, который произошёл с президентом Теодором Рузвельтом на охоте в 1903 году. Тогда не в меру ретивые егеря привязали медведя к дереву, но президент отказался стрелять в беззащитного зверя. Это происшествие попало в газеты, в том числе и в виде карикатур. Одну из них увидела жена владельца магазина игрушек Морриса Мичтома — Роуз Мичтом. Именно эта публикация и вдохновила женщину на создание плюшевого медвежонка, который логично получил имя Медвежонок Тедди в честь президента. Игрушка быстро завоевала популярность и побудила чету Мичтом наладить производство плюшевых медвежат.
По другой версии, мишка родом из Германии, а его создательницей называют Маргарет Штайф, которая была прикована к инвалидному креслу. Занимаясь рукоделием, она придумала медвежонка с двигающимися лапами и головой.
В Россию медвежата прибыли из-за границы примерно в 1910-х годах. Поначалу игрушки были довольно дорогими и доступными не для всех. В советское время Загорский институт игрушек разработал отечественного плюшевого мишку. Их массовое производство началось в 40-х годах прошлого века. Но и в наше время мишки не потеряли своей популярности. И сегодня плюшевый медвежонок — одна из самых любимых и распространённых мягких игрушек.
В Россию медвежата прибыли из-за границы примерно в 1910-х годах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films
День Параскевы
- Дата в 2024 году: 27 октября, воскресенье.
- Другие названия: Параскева, Параскева Грязниха, Порошиха, Льняниха, Льняница, Трепальница, Пряха, Прасковья, Параскева Пятница (если выпадает на пятницу).
- Церковное название: Преподобной Параскевы-Петки.
- Значение: почитание памяти святой Параскевы.
27 октября 2024 года (14 октября по старому стилю) православные верующие чтят память святой преподобной Параскевы Сербской.
Святая Параскева (Петка) родилась в состоятельной семье в селении Епиат, расположенном в Сербии. Её родители часто посещали церковь, строго следовали заповедям и щедро помогали нуждающимся. Параскева также испытывала глубокую любовь к церковным обрядам. Во время одной из Божественных литургий она услышала евангельские слова о том, что каждый может последовать за Господом, если у него есть такое желание. Эти слова оказали на неё сильное влияние, и она решила посвятить свою жизнь учению Иисуса.
После утраты родителей Параскева с братом покинула родные края и отправилась в Царьград (Константинополь), где почитала святыни. Затем она направилась в Иорданскую пустыню и прожила там до глубокой старости. Однажды ночью во время молитвы ей явился Ангел, который повелел вернуться домой. Спустя два года после этого она скончалась.
В народе праздник получил название Параскева Грязниха из-за осенней грязи и непогоды в это время года. Говорили: «На Грязнуху не бывает сухо». Иногда День Параскевы называют Порошихой из-за выпадающего лёгкого снежка на уже замёрзшую землю или Трепальницей, так как в это время начинали трепать лён.
На Параскеву нельзя стирать и прясть пряжу, а можно только шить, ну и мять и трепать лён. Если праздник выпадает на пятницу, то в этот день лучше много не смеяться — тогда в старости не придётся много слёз лить.
Из приятных обычаев: в этот день женщины наряжались в свои лучшие одежды и ходили в гости к подругам, демонстрируя своё умение в рукоделии.
На Параскеву нельзя стирать и прясть пряжу, а можно только шить, ну и мять и трепать лён. Фото © azbyka.ru
Погодные приметы 27 октября
- Западный ветер — к сырой погоде.
- Если на Параскеву много грязи — зимы придётся ждать ещё 28 дней.
- Тучи со снегом — быть ненастью и в конце мая.
- Небо звёздное и яркое — жди хорошего урожая в будущем году.
Именины 27 октября отмечают
- Мужчины: Пётр, Назар, Михаил, Максимилиан, Кузьма, Игнат.
- Женщины: Прасковья.