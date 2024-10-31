Пострашнее самого алкоголя: Названа главная опасность ввода сухого закона в РФ

Сокращение времени продажи алкоголя вряд ли поможет россиянам, страдающим от зависимости. Эта мера, напротив, может усугубить ситуацию. Например, люди начнут покупать в запрещённые часы контрафактное спиртное и травиться. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с «Москвой 24» .

Леонов уверен, что бороться с проблемой надо другими способами. Он считает, что люди пьют от того, что им нечем заняться, особенно в сельской местности. Поэтому надо организовать как можно больше общественных пространств, парков, тренажёрных залов и прочего. Кроме того, нельзя забывать о пропаганде здорового образа жизни.