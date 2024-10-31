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31 октября, 19:17

Пострашнее самого алкоголя: Названа главная опасность ввода сухого закона в РФ

Депутат Леонов: Запрет на продажу алкоголя в РФ приведёт к росту контрафакта

Сокращение времени продажи алкоголя вряд ли поможет россиянам, страдающим от зависимости. Эта мера, напротив, может усугубить ситуацию. Например, люди начнут покупать в запрещённые часы контрафактное спиртное и травиться. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с «Москвой 24».

Леонов уверен, что бороться с проблемой надо другими способами. Он считает, что люди пьют от того, что им нечем заняться, особенно в сельской местности. Поэтому надо организовать как можно больше общественных пространств, парков, тренажёрных залов и прочего. Кроме того, нельзя забывать о пропаганде здорового образа жизни.

«У нас очень много ресурсов, в том числе Интернет, кино, произведения искусства, которые позволяют это делать фактически в ежедневном режиме», — отметил парламентарий.

Петербуржцев не настигнет «сухой закон»
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Беседы по поводу введения сухого закона ведутся после того, как в Вологодской области решили ввести ограничение на продажу алкоголя: отпускать спиртное в магазинах будут всего два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. Губернатор региона Георгий Филимонов объяснил, что принять такие жёсткие меры необходимо из-за высокой смертности от спиртного и связанных с ним заболеваний — она в регионе составляет 71%. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Кремль не обсуждает введение сухого закона по всей стране. Он также напомнил о провальном опыте Советского Союза. Считается, что более эффективной мерой станет борьба с акциями «1+1», а также счастливыми часами, когда алкоголь продают по большой скидке.

Обложка ©

freepik/senivpetro

Алёна Зиновьева
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