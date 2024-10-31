Политолог назвал лучшую альтернативу сухому закону в России, чтобы не вышло как в СССР

Введение сухого закона в России не решит проблему алкоголизма в России, а наоборот породит дополнительный интерес к спиртным напиткам. Такое мнение выразил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT.

Эксперт напомнил об опыте Советского Союза, где действовал подобный закон. Он отметил, что жители СССР вовсе не перестали пить, а начали самостоятельно изготавливать алкоголь на своих кухнях.

«Сухой закон уже пытались ввести в СССР, тогда это привело к резкому всплеску самогоноварения, то есть проблема никуда не делась, она лишь приобрела другие формы. Другое дело, что проблема чрезмерного потребления спиртных напитков в нашей стране есть и с этим надо что-то делать», — отметил Орлов.