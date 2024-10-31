Политолог назвал лучшую альтернативу сухому закону в России, чтобы не вышло как в СССР
Политолог Орлов: Введение сухого закона в РФ вызовет обратный эффект
Введение сухого закона в России не решит проблему алкоголизма в России, а наоборот породит дополнительный интерес к спиртным напиткам. Такое мнение выразил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT.
Эксперт напомнил об опыте Советского Союза, где действовал подобный закон. Он отметил, что жители СССР вовсе не перестали пить, а начали самостоятельно изготавливать алкоголь на своих кухнях.
«Сухой закон уже пытались ввести в СССР, тогда это привело к резкому всплеску самогоноварения, то есть проблема никуда не делась, она лишь приобрела другие формы. Другое дело, что проблема чрезмерного потребления спиртных напитков в нашей стране есть и с этим надо что-то делать», — отметил Орлов.
Политолог считает, что нет необходимости сокращать время продажи алкоголя, так как это принципиально ничего не изменит. А вот бороться с акциями «две бутылки по цене одной» или с так называемыми счастливыми часами, когда товар продают с большой скидкой, надо.
Тем временем в Вологодской области уже решили ввести ограничение на продажу алкоголя: отпускать спиртное в магазинах будут всего два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. Губернатор региона Георгий Филимонов объяснил, что принять такие жёсткие меры необходимо из-за высокой смертности от спиртного и связанных с ним заболеваний — она в регионе составляет 71%. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Кремль не обсуждает введение сухого закона по всей стране. Он также напомнил о провальном опыте Советского Союза.