Самогон из табуреток и гуталиновые бутерброды: Чем в СССР заменяли алкогольные напитки

Сейчас многие ностальгируют по времени СССР, вспоминая исключительно позитивные моменты из советской жизни и полностью игнорируя то, что люди из-за бедности, бесперспективности и тотального дефицита свои беды топили в водке. А когда совок забрал у них и это последнее развлечение, они, рискуя здоровьем, начинали пить всякую дрянь. Какую именно и как её делали, рассказываем в материале, но настоятельно просим не пробовать ничего из ниже перечисленного.

Самогон из табуреток

Рецепт альтернативного алкогольного напитка подсказали Ильф и Петров в "Золотом телёнке". Назвали табуретовкой, однако в состав входил только столярный клей от стула. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Появление жуткого подпольного напитка предсказали Ильф и Петров в книге "Золотой телёнок". Великий комбинатор Остап Бендер продал иностранным туристам тайный рецепт русского напитка: "Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку". В конце XX века в ход шёл не целый предмет, а только столярный клей. Составы снимали с мебели и помещали в стеклянные бутылки, где клей бродил. Табуретовку также готовили из столярных опилок, пропитанных гидролизным спиртом. Пах напиток, мягко говоря, специфически. Вкус был не лучше.

"Тройной" одеколон

Когда водочку было не достать, некоторые находчивые советские жители обращались к одеколону. Нет, это не для того, чтобы начать трезвую жизнь, быть свеженьким и ароматным. Его употребляли внутрь. Наиболее популярным в СССР в плане распития был одеколон "Тройной", называемый в соответствующих кругах тройником, тройкой, лимонкой, а также коньяком "Три косточки" или "Три мушкетёра". Основной аромат этого парфюма складывался из трёх масел: апельсина, лимона и бергамота — по этой причине он и получил своё название ещё в дореволюционной России.

Флакон "тройника" стоил всего 40 копеек и имел при этом содержание спирта 64%, что было в полтора раза крепче водки и обеспечивало весьма высокий алкогольный КПД. Дешевизна "тройника" объяснялась тем, что, будучи парфюмерным изделием, данный продукт не облагался алкогольным акцизом, который в цене водки составлял почти половину её стоимости. Традиция пить одеколон также нашла отображение в кинофильме "Джентльмены удачи", где Косой в исполнении Савелия Крамарова на даче археолога не смог перебороть пристрастие к спиртосодержащим напиткам и за столом начал пить шампунь, приняв его за одеколон.

Гуталиновые бутерброды

Да, вы правильно прочитали: бутерброды с гуталином для обуви. Отчаянные времена требовали отчаянных мер. В СССР даже гуталин производился с использованием спирта — его вместо масла намазывали на нарезанные кусочки хлеба и ставили сушиться на батарею. Мякиш впитывал весь спирт из состава средства для чистки обуви, которое, в свою очередь, засыхало. После корку гуталина срезали ножом и ели пропитанный спиртом хлеб. Данный способ, как и многие другие, проник в жизнь советских людей прямиком из армии, так как хлеб и гуталин, в отличие от водки, советскому солдату всё же полагались, но всех его нужд не утоляли. В наше время, к счастью, подобный лайфхак уже не сработает, так как технология изготовления гуталина изменилась и спирт туда больше не добавляют.

Стеклоочиститель

Жидкости для мытья окон — стекломои, в частности широко известную "Секунду" белорусского производства, — пили уже в 90-е от безысходности. Фото © Shutterstock

Советские граждане выяснили, что пить можно всё. Правда, не без последствий. В позднем СССР активно использовали для этих целей стеклоочиститель. Барановичский завод "Бархим" делал такое средство для мытья окон под названием "Секунда" — жидкость голубоватого цвета, близкую по составу к современным автомобильным стекломоям. Продавалась она в больших пластиковых бутылках объёмом примерно один литр и предназначалась для мытья окон в квартирах.

"Синенький" денатурат

На первое место по популярности из неофициальных, так сказать, напитков того времени можно смело поставить денатурированный этиловый спирт — денатурат. В народе его ласково называли денатурчик, синенький и зелёненький. Он представлял собой обычный этанол, в который добавляли ядовитые присадки, как раз чтобы исключить его пищевое применение. Как правило, денатурировали метанолом, иногда формальдегидом. Однако рабочий класс это не останавливало: пили как есть, но иногда также пробовали и очистить. Последствия употребления "денатурчика" были самые разные — от мощного чернильного выхлопа поутру до слепоты.

Огуречный лосьон

В среде опытных алкоголиков времён СССР лосьоны были чем-то вроде элитных напитков — как хороший бренди или абсент. Более народным в этом смысле был "Огуречный" — он стоил дешевле и чаще встречался в продаже. А главное, как уверяли те немногие совграждане, побывавшие за границей, по цвету и вкусу напоминал настоящий европейский абсент. И хотя парфюмерия не содержала в своих составах метанол и альдегид, тяжёлые последствия для организма после употребления всё-таки могли наступить. В первую очередь — панкреатит и гастрит, вызванные сильными ожогами слизистой пищевода и желудка красителями и эфирными маслами.