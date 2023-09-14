Визажист для мёртвых — об уникальной профессии: Я сшиваю черепа и крашу ногти трупам

Екатерина Костылёва — владелица похоронного бюро и единственный танатопрактик в Самаре, то есть специалист, который занимается бальзамированием усопших и посмертным макияжем. О секретах профессии Екатерина рассказала в беседе с RuNews24.ru.

Екатерину с самого детства привлекала работа с умершими. Сперва она попала на службу в полицию, но быстро поняла, что это не её, и ушла, а через некоторое время открыла своё похоронное бюро. Уже будучи владелицей бюро, она узнала о профессии танатопрактика и прошла обучение.

"Одно могу сказать точно — страха никакого не было. Наоборот, было ощущение, что я наконец-то на своём месте, мне было хорошо и спокойно. А родственники, к сожалению, не приняли мою профессию. А все остальные посчитали, что мне не место у покойников, поэтому мы уже долгое время не общаемся. К сожалению, у нас такое общество, которое воспринимает смерть и покойников как что-то жуткое и страшное", — рассказывает Екатерина.

К обязанностям Екатерины относятся реставрация тела и нанесение макияжа усопшему. Если у покойника в результате какой-то травмы или болезни нет носа или другой части лица, специалисту необходимо вылепить эту часть из специального воска, а потом загримировать.

"Человек попал в ДТП, и у него череп просто развалился на несколько частей. Мне нужно его сшить и привести в нормальный вид, чтобы родственники могли с ним попрощаться. Мне нужно гримировать так, чтобы не было трупных пятен, чтобы не было видно синяков и кровоподтёков. Иногда родственники просят накрасить усопшей ногти. Я и это могу сделать. Обычно родные приносят фото, и я реставрирую и делаю макияж по фотографии", — рассказала специалист.

Екатерина дополнила, что косметика для покойников дорогая. А сейчас из-за санкций приходится разбавлять её обычной. "Гражданская" косметика покойникам не подойдёт, потому что не будет держаться на холодном теле. Также Екатерина рассказала, что начала преподавать танатопрактику.