Омский губернатор наградил прогремевшую на всю Россию суровую бабулю на кабриолете

После пожара в Чистоозёрье осталось всего два дома, но Кучумова отказалась уезжать из места, где провела всю свою жизнь. К слову, в её автопарке не только УАЗ-кабриолет, но и самодельная велоколяска с моторчиком, на которой она ездит в магазин и по грибы.