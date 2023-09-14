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14 сентября, 14:14

Омский губернатор наградил прогремевшую на всю Россию суровую бабулю на кабриолете

Врио губернатора Омской области Хоценко наградил бабушку-водителя из Чистоозёрья

Врио омского губернатора Виталий Хоценко наградил знаком отличия "За служение Омской области" III степени 81-летнюю жительницу сгоревшей деревни Чистоозёрье Надежду Кучумову, которая прославилась благодаря видео, где она везёт главу региона по пожарищу на кабриолете УАЗ. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Врио главы Омской области Виталий Хоценко осматривает сгоревшие сёла. Видео © t.me / Хоценко о важном

После пожара в Чистоозёрье осталось всего два дома, но Кучумова отказалась уезжать из места, где провела всю свою жизнь. К слову, в её автопарке не только УАЗ-кабриолет, но и самодельная велоколяска с моторчиком, на которой она ездит в магазин и по грибы.

Лайф разыскал бабулю на кабриолете из вирусного видео с омским губернатором

Лайф разыскал бабулю на кабриолете из вирусного видео с омским губернатором

Напомним, в апреле врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отправился осматривать сёла Чистоозёрье и Новокарасук, которые сильно пострадали от пожаров. По местности его провезла уверенная бабуля за рулём кабриолета, которая сразу же стала для зрителей главным героем ролика.

Обложка ©

t.me / Хоценко о важном

Юрий Лысенко
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