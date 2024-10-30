Песков заверил, что Кремль не обсуждает введение сухого закона в России

В Кремле не обсуждают вопрос о сокращении времени продажи алкогольной продукции на территории России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У нас такой дискуссии не ведётся в Администрации президента. У нас были различные опыты на этот счёт в нашей стране, я имею в виду в Советском союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддаётся анализу», — подчеркнул он.