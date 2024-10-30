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Регион
30 октября, 09:57

Песков заверил, что Кремль не обсуждает введение сухого закона в России

В Кремле не обсуждают вопрос о сокращении времени продажи алкогольной продукции на территории России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У нас такой дискуссии не ведётся в Администрации президента. У нас были различные опыты на этот счёт в нашей стране, я имею в виду в Советском союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддаётся анализу», — подчеркнул он.

Песков в беседе с Life.ru оценил решение Вологодчины ограничить продажу алкоголя
Песков в беседе с Life.ru оценил решение Вологодчины ограничить продажу алкоголя

А вот в Вологодской области уже решили ввести ограничение на продажу алкоголя: отпускать спиртное в магазинах будут всего два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. Губернатор региона Георгий Филимонов объяснил, что принять такие жёсткие меры необходимо из-за высокой смертности от спиртного и связанных с ним заболеваний — она в регионе составляет 71%.

Обложка ©

Freepik.com/senivpetro

Александр Юнашев
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