В ГД вспомнили о провале «сухого закона» в СССР после ограничений на спиртное на Вологодчине

Опыт Вологодской области по частичному запрету продажи алкоголя вряд ли распространится на всю Россию, полагает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий напомнил, какой вред стране нанёс «сухой закон» времён СССР.

«Ни на что это не повлияло, только угробили промышленность, которая занималась алкоголем, повырубали виноградники, сейчас это всё восстанавливается до сих пор», — отметил депутат ГД.