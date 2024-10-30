В ГД вспомнили о провале «сухого закона» в СССР после ограничений на спиртное на Вологодчине
Депутат Леонов сомневается, что по всей РФ ограничат продажу алкоголя
Опыт Вологодской области по частичному запрету продажи алкоголя вряд ли распространится на всю Россию, полагает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий напомнил, какой вред стране нанёс «сухой закон» времён СССР.
«Ни на что это не повлияло, только угробили промышленность, которая занималась алкоголем, повырубали виноградники, сейчас это всё восстанавливается до сих пор», — отметил депутат ГД.
Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что ситуацию в сфере потребления алкоголя можно исправить только при серьёзной целенаправленной работе. По его мнению, необходимо организовывать для граждан досуговые мероприятия. Заниматься этим должны региональные и федеральные власти совместно.
Напомним, ранее в Вологодской области задумались запретить продажу алкоголя в течение суток, кроме двухчасового промежутка с 12:00 до 14:00. Глава региона Георгий Филимонов позже объяснил, для чего требуется ужесточение мер.
Life.ru